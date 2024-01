Trabajan con mujeres víctimas de maltrato pero aseguran sentirse "maltratadas" por la Administración. Se trata de la plantilla que trabaja en la red de Centros Mujer, un servicio público de atención a víctimas de violencia machista que, sin embargo, gestionan empresas privadas. Las trabajadoras llevan años exigiendo una mejora salarial que no llega así como un aumento de recursos y plantilla. Pero avanzan un paso y retroceden dos. Las trabajadoras denuncian ahora la "paralización" de las mejoras pactadas con una plantilla que atendió a 702 mujeres y 480 menores sólo el año pasado. Y es que el concurso para gestionar el grueso de la red de Centros Mujer ha quedado desierta. Ninguna empresa se ha presentado a dos de los cuatro lotes ofertados.

La gestión de la red de Centros Mujer funciona mediante las prórrogas que se han ido realizando con las empresas que resultaron adjudicatarias del servicio en 2017, para un contrato de 2 años y 13 días, con un presupuesto base de poco más de 10 millones de euros, prorrogable por un periodo máximo de dos años. De esta forma, el servicio debía haber salido de nuevo a concurso público en 2021. Sin embargo, fue el pasado mes de julio cuando el Consell del Botànic autorizó la tramitación urgente de este servicio mediante un macroconcurso para la gestión integral de la red Centres Dona y del Servicio de Atención Telefónica de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista por un importe de 62,7 millones de euros, para un periodo de tres años prorrogables por otros dos. La contratación se dividió en cuatro lotes: el primero para la gestión de los Centros Mujer 24 hores de Alicante, Castelló y València; el lote 2 para la gestión integral de los centros rurales de Sant Mateu, Segorbe, Xàtiva y Yátova; el lote 3 para la gestión del Centro Mujer de Elx, Dénia, Torrevieja y Elda; y el lote 4 para la gestión del Servicio de Atención Telefónica.

El pleno del Consell del Botànic autorizó el macroconcurso en tiempo de descuento. Llegaron las elecciones autonómicas y el cambio de Gobierno y ya con el ejecutivo del PP y VOX, la ahora Conselleria de Bienestar Social sacó a licitación un concurso público que se ha quedado con dos de los cuatro lotes sin recibir ni una sola oferta. Los lotes más "pequeños" (el 2 y el 4, es decir, los centros rurales y el servicio de atención telefónica) sí han recido ofertas que valorarán los técnicos. Sin embargo, el grueso del servicio, el que hace referencia a la gestión de los centros de 24 y 14 horas, no ha resultado de interés para las grandes empresas que gestionan el servicio desde hace años. De hecho, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha recurrido en los tribunales el pliego del macrocontrato para gestionar la red de atención a víctimas de violencia machista al considerar insuficiente la cuantía prevista para la gestión. Y mientras se resuelve la vía judicial, las empresas del sector ignoran la licitación y fuerzan la tramitación de un nuevo pliego de condiciones. Y hay que volver a empezar.

Mejora salarial pendiente

El concurso incluía la mejora salarial pactada entre la Generalitat, el tercer sector, la patronal y los sindicatos y que suponía un incremento en las retribuciones de las plantillas de forma progresiva hasta 2026. Y las trabajadoras se revuelven ante un compromiso que llevan años esperando y un proceso que tiene que comenzar de nuevo. "El aumento previsto en 2023 ya ni lo veremos y encima nos indican que no se va a aplicar con carácter retroactivo. ¿Y el de 2024? En el convenio se llegó al acuerdo de que el aumento del sueldo se aplicará cuando esté licitado el concurso. Y ahora tiene que empezar a redactar el pliego de nuevo. Las trabajadoras de la red de Centros Mujer no podemos más. Ya está bien de promesas incumplidas. Si la Generalitat aumenta el presupuesto para la red de atención a las víctimas y ese dinero no llega alguien deberá explicar qué está pasando", denuncian desde el Centro Mujer 24 horas de València. Desde el de Castelló dan unos datos sobre el "maltrato institucional" que denuncian. "Tras años de negociación y protestas seguimos trabajando festivos como si fueran laborables a menos de 4 euros la hora y con un plus de nocturnidad de 0,81 euros la hora. Trabajamos 365 días al año en un servicio muy delicado. Y somos pocas y cobramos mal. Ni la antigüedad se tiene en cuenta. Es vergonzoso y denigrante", afirman.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda aseguran que ya trabajan, a contrarreloj, para tener el pliego de condiciones cuanto antes y poder dar respuesta a una plantilla "a las que estamos escuchando para concocer de primera mano las necesidades reales". Así, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, asegura a Levante-EMV que "estamos escuchando a las trabajadoras para dar respuesta cuanto antes. Este es un problema heredado del Botànic y debemos rehacer el pliego y las bases. Pero ya estamos trabajando en ello para agilizar el proceso porque entendemos las quejas de las plantillas. Llevan demasiado tiempo esperando así que trabajamos para volver a sacar el concurso cuanto antes", concluye Quinzá.