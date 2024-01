Algo se mueve en torno a Morant

Algo se mueve en el socialismo valenciano en torno a Diana Morant. Después de semanas de prudencia y oscuridad buscada, la decisión de Ferraz del último viernes, paralizando la partida y ganando tiempo (al menos hasta el lunes que viene para la ejecutiva que ha de iniciar el proceso), los engranajes alrededor de la candidatura de la ministra empiezan a activarse. La carta de la exalcaldesa de Gandia (como ella) Pepa Frau que hoy publica este diario invitando a Morant a dar un paso al frente es una buena muestra de estos movimientos. Algunas claves para entender la última semana del PSPV y los días que se vienen encima, con la convención y comité federal del próximo fin de semana en A Coruña, serían:

Posición propia frente a una parte del ‘ximismo’

Las aspiraciones de la ministra pasan por un proyecto transversal, no en ser la cabeza en este momento de una corriente del socialismo valenciano. En este sentido, la comida en la sede de UGT de la semana pasada de referentes del ‘ximismo’ tuvo un efecto indeseado para la ministra. A la pregunta de los representantes alicantinos de qué pasaría si finalmente Morant no daba un paso adelante, los valencianos (vinculados mayoritariamente con lo que se ha conocido como el sector de Pelayo, por sus orígenes en las juventudes) se inclinaron por un apoyo al secretario general de Alicante, Alejandro Soler. Esta es una opción que no agrada al ‘ximismo’ alicantino y que hace saltar alarmas en la órbita más próxima a la ministra para dejar clara que su posición no es idéntica a la de ‘Pelayo’.

Morant ofrece más garantías que otros de ese ámbito

Morant ha aparecido en el tablero de renovación del PSPV como la candidata de consenso de Pedro Sánchez y Ximo Puig. El silencio después del comité nacional ha suscitado también algunas dudas sobre su voluntad y ha reforzado posiciones de los otros posibles aspirantes, en especial de Soler. La solución que se plantea en la comentada comida del ‘ximismo’ tiene una base: la convicción de que Morant, en su calidad de ministra y próxima al presidente del Gobierno a la vez que persona de confianza de Puig pero con un perfil ‘blanco’, ajeno a guerras internas, puede arrastrar en una confrontación de primarias a militancia fuera de ‘familias’ y ganar así a los hipotéticos contendientes, mientras que esa seguridad se diluye con otros posibles candidatos del ‘ximismo’: la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha sido la opción más comentada en este ámbito.

Encierro en Toledo con Sánchez

Los movimientos de las últimas horas en torno a la ministra valenciana de Ciencia y Universidades vienen alimentados por el encuentro de Pedro Sánchez con sus ministros este fin de semana en Toledo. El ‘universo Morant’ empieza a mover el mensaje de que el presidente ha aprovechado la cita para reafirmar su apuesta por ella y manifestar su contrariedad con que el PSPV se vea abocado a una disputa interna.

El papel de Bielsa

El líder del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha ido quedando como tercera opción en el tablero. Al final, su papel puede ser clave en el desenlace final. Hasta ahora, ha sido imposible el acuerdo con Soler por la discrepancia sobre quién de los dos es más fuerte a la hora de encabezar una posible vía alternativa. El alcalde de Mislata se mantiene a la expectativa. La quietud puede darle una oportunidad de resituarse ante Ferraz y Sánchez tras una trayectoria en la que ha sido aliado de rivales internos en varios momentos trascendentes (Eduardo Madina, Susana Díaz, Adriana Lastra).