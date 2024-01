¿Por qué tienen que votarle a usted los socios del Club de Encuentro?

Porque la opción que presento garantiza el respeto a los valores fundacionales del Club de Encuentro y permite mantener el prestigio alcanzado hasta la fecha y continuarlo en los próximos años.

¿Ha sido limpia e igualitaria la campaña electoral para la presidencia?

La Junta Directiva decidió la creación, en virtud de sus facultades estatutarias, de una Junta Electoral, designando a los tres decanos de los Colegios de Abogados de Registradores y de decanos. Creo que es una Junta Electoral que está fuera de toda duda encargada de desarrollar el proceso electoral. Respeto todas las decisiones que pueda tomar la Junta Electoral por el prestigio que tienen quienes la componen.

¿Por qué se ha producido esta rivalidad cuando se cumplen 40 años?

No percibo rivalidad, percibo enfoques diferentes para acometer los próximos años de una tribuna de opinión cuyo prestigio es indudable en la Comunitat Valenciana como un foro independiente y plural. No percibo ninguna rivalidad, sino dos alternativas . Ycreo que el Club de Encuentro está cimentado en principios democráticos y, por tanto, es muy sano que tenga alternativas a la que los socios puedan elegir con naturalidad y con responsabilidad. Es un ejemplo de democracia el que debe dar el Club de Encuentro y estoy segura de que sus socios así lo harán.

¿Por qué no ha sido posible el consenso con la candidatura alternativa?

Los consensos se han de plantear antes de la presentación de candidaturas. Sobre programas y enfoques y no sobre personas. Me reitero en lo que he dicho anteriormente: las elecciones son un proceso democrático, en una entidad de la sociedad civil que debe dar ejemplo. Hay alternativas diferentes y son los socios los que tienen que decidir. Y los socios decidirán. Ni más ni menos. Porque han tenido conocimiento de ambas candidaturas.

¿Qué necesita el Club de Encuentro para afrontar otros 40 años de historia?

Necesita sobre todo el principal patrimonio que tiene: sus socios y sus socias. Y mantener los principios fundacionales: la pluralidad y la independencia, con el respeto a las personas y a las ideas. El Club Encuentro nació de la idea de siete personas de la sociedad. Y gracias a esas personas, a todos los socios y las sucesivas juntas directivas que desinteresadamente han puesto su trabajo, el Club Encuentro este año cumplirá 40 años y el objetivo de esta candidatura, es que continúe así, modernizándose y evolucionando como sucedió cuando pasó la desgracia de la pandemia. El Club de Encuentro perdió una cosa muy valiosa en aquellos momentos, aparte de la tristeza de los fallecimientos, perdió el encuentro personal, que era uno de los valores que tenía el Club de Encuentro y supimos reinventarnos porque creamos una tribuna virtual para que siguiéramos haciendo club y los socios colaboraron en la tribuna virtual mediante micro conferencias y en paneles de opinión. Y creo que eso es un valor a tener en cuenta para percibir la adaptación del club a los tiempos que nos vengan en cada momento.