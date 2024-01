La presión asistencial ha aumentado en la mayoría de los Departamentos de Salud. Así lo asegura Comisiones Obreras (CC OO) tras insistir en la necesidad de "reforzar con urgencia" todos los niveles asistenciales, así como la "necesidad de planificar adecuadamente y con antelación los planes de contingencia para dar respuesta a estos picos de demanda asistencial que son previsibles porque son estacionales y se repiten todos los años".

Es más, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Rosa Atiénzar, afirma que en algunos casos "la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización es elevadísima, incluso se ha incrementado con respecto a la semana pasada". Y eso que los datos oficiales reconocen un descenso de contagios en la segunda semana del año. Por eso el sindicato pone el foco en la falta de personal sanitario. "Nos llama la atención la ausencia de contratación de refuerzos por parte de la Conselleria de Sanidad ante esta situación. No consideramos razonable ni una medida de gestión eficiente y adecuada derivar pacientes al sector privado cuando no se está contratando refuerzos en la sanidad pública. La primera medida debe ser el refuerzo del sistema público de salud y esto, a fecha de hoy no se está haciendo", explica Atiénzar.

Última hora

Los datos actualizados que denuncia CC OO son los siguientes:

Orihuela:

La situación de urgencias es que "solo hay una TCAE y una enfermera de refuerzo. Hay 15 pacientes en pre-ingreso (esperando cama en planta) y se espera que la carga asistencial aumente durante las próximas horas".

Arnau:

En Urgencias, ayer el circuito dos seguía abierto. Hoy no hay camas ni contrataciones de refuerzo.

Llíria:

Esta semana hay más presión que la anterior. No se ha contratado a personal médico porque no hay en bolsa. En primaria hay más vacunación y s emantiene la presión de la semana pasada.

General de Castelló:

Ayer por la mañana había 13 pacientes pendientes de ingreso en planta. El nivel de Urgencias sigue siendo alto; el lunes no había ni camillas, las dos salas de preingresos y los boxes estaban a tope y había más de 100 personas esperando para el ingreso, que no tenían ni sillas. "Se han abierto las dos salas de preingreso, pero se precisa un refuerzo de plantillas. Problemas en rayos con equipos que no funcionan lo que también ralentiza la realización de placas. Han hecho contratos de refuerzo que se hacen mes a mes. Ha disminuido el personal de limpieza porque no se sustituye (4-5 jubilaciones). Había 113 y ahora son 73", explican desde el sindicato.

Hospital Elx:

Todas las camas de planta están ocupadas, y en urgencias también (se trata de las camas de observación) con una media de 10 ingresos pendientes. La actividad quirúrgica ha disminuido por la falta de camas, no se han suspendido quirófanos porque no se están programando todas. No se ha contratado personal de refuerzo.

Hospital Clínico:

Las urgencias ayer estaban bastante saturadas, pero a primer ahora de esta mañana no había mucha presión en urgencias. Aún así habían abierto una unidad de preingreso. La Dirección ha intentado que no hayas retrasos, agilizando altas antes de las 12 horas para vaciar camas.

Las cirugías sólo se operan las urgencias de patología graves, no se ingresa para hacer pruebas diagnósticas y se hacen sólo las intervenciones ambulatorias.

Plan de contingencia de aumento de profesionales para las infecciones y gripe no se contempla ninguno, no ha contratado a nadie, si se está sustituyendo las bajas por enfermedad. Hay un déficit entre 15 y 40 camas en el hospital.

La Fe:

El hospital está al 100%, con camas duplicadas y 44 personas en urgencia pendientes de cama donde solo uno tiene cama asignada. Los demás a la espera de que haya altas en el hospital. Las últimas 24 horas hubo 735 atenciones y 84 ingresos, lo que significa un 35% más que la media. Urgencias tuvo uno de sus picos el pasado lunes con 1.300 atenciones y hasta 26 horas esperando cama. Desde el hospital destacan la presencia de gente muy mayor con pluripatolologías agravadas por gripe o COVID. No se ha contratado personal de refuerzo. En Primaria, la vacunación ha subido mucho, con 7.000 personas en este departamento en una semana.

General de Alicante:

En este hospital han bajado un poco los ingresos. No se ha contratado refuerzo. Están cubriendo con módulos (son como horas extra) pero sigue faltando plantilla porque hay bastante profesionales de baja. No se hace un reparto equitativo de los módulos y tampoco se hacen conforme a la normativa. Hay muchos servicios en los que solo hay una TCAE por las noches. Por ejemplo, la planta que suele ser de cirugía de traumatología se ha convertido a planta covid, la mayoría de los ingresados son personas dependientes de entre 80-85 años, que están en habitaciones compartidas. Una TCAE sola atendiendo a estas personas es una gran sobrecarga de trabajo. Falta mucha plantilla de personal TCAE y celador para atender a pacientes encamados y dependientes. En cuanto a COVID, quedan pocos pacientes ingresados, unos 15 más o menos hospitalizados, uno en pediatría y dos en UCI (uno de ellos está en UCI por otra causa). Hay más ingresos por gripe A, sincitiales y otros.

Sagunt:

Las urgencias del Hospital de Sagunt están saturadas, sobre todo las tardes y noches. No han reforzado la plantilla de urgencias. Hay enfermos varios días en la UCMA (Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria), pues la han convertido en una sala de hospitalización. En urgencias hay camas en los pasillos, para que puedan esperar allí los que van a ingresar. En el hospital no hay camas libres.

Marina Baixa:

En la Marina Baixa están desbordados y a diferencia del resto sí se está contratando algún refuerzo y pagando módulos.

La Plana:

La situación también es crítica con habitaciones dobladas y sin traslados por falta de camas.