Tras anunciar el pasado martes una auditoría a todas las empresas públicas autonómicas sobre la actividad que han venido realizado en los últimos años, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ido un paso más allá este viernes en Alicante y ha manifestado que su Gobierno está haciendo “lo que el Botànic no hizo”, es decir, “poner encima de la mesa sus datos”. El jefe del Consell también ha sido preguntando sobre las acusaciones que se han realizado estos días desde el Botànic, en las que se ha señalado que su verdadera intención con estas auditorías es la de llevar a cabo una campaña contra ellos. “Comprendo su nerviosismo. Yo quiero que el que venga detrás de mí me audite, porque no tengo nada que esconder”, ha señalado Mazón, que también ha acusado al anterior Ejecutivo de querer “lavarse las manos” con este asunto.

Las Corts investigará la gestión del sector público del Botànic a propuesta de PP y Vox Mazón anunció este martes una auditoría a todo el sector público ante las "irregularidades" detectadas en estas empresas por la Sindicatura de Comptes y otras entidades fiscalizadoras así como el cierre de seis de estos organismos por "duplicidades" con otros ya existentes. El jefe del Consell acusó al anterior Gobierno de contratar a dedo por más de 700 millones de euros, de pagos a terceros "sin control ni autorización" y de "falta de rigor" en el manejo de los recursos públicos, un "conjunto de alarmas" que llevan a este estudio pormenorizado de todo el sector público. Los resultados se esperan para final de año. Mazón justificó la supresión de entidades por las "duplicidades" en las que incurrían, ya que sus competencias según defendió estaban ya cubiertas por otras direcciones generales ya existentes. Así, desaparecerán la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública.