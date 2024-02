"L'Albufera no puede esperar más"

"Necesitamos un arreón de inversiones en l'Albufera. Pararon en 2011 y, en los últimos años, no se ha puesto un duro. No podemos esperar más". Son palabras pronunciadas con contundencia por la Junta Rectora del Parque Natural de l'Albufera en voz de su presidente, Carles Sanchís, que sirvieron ayer para mostrar la necesidad de proteger y regenerar la calidad de las aguas y la biodiversidad del espacio con muchos proyectos pendientes de completarse. Sanchís las pronunció ayer en el Tancat de la Pipa dentro del acto organizado por SEO/Bird Life con motivo del Día Mundial de los Humedales, en el que participaron representantes de entidades ecologistas y de la administración pública como el director general de Medio Natural y Animal, Raúl Mérida, y el concejal de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València, José Gosálbez.

En la lista de deberes, hay tareas pendientes para todos. Desde Seo/BirdLife y Agró pidieron la aprobación y actualización de los planes de gestión de los humedales de la Red Natura 2000, cuya consulta pública se anunció ayer por parte de la conselleria de Medi Ambient; la revisión y cumplimiento con los caudales ecológicos asignados en los planes de Cuenca y la restauración de las zonas húmedas degradadas. "Tenemos que ser más activistas que nunca -, reivindicó Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la organización-. Es posible restaurar los humedales. No es un capricho. Es necesario por la naturaleza, para poner a salvo el bienestar y la economía".

Proyectos de colaboración

Las administraciones allí presentes, así como la Confederación Hidrógrafica del Júcar (CHJ), se comprometieron ayer en la regeneración del parque natural. Así lo expresó Mérida: "Debemos trabajar duro y juntos. Los enfrentamientos sobran"; una petición a la que se sumó Gosálbez: "Llevamos demasiados años esperando. La conservación de l'Albufera es una prioridad". En este sentido, el consistorio aprobó el viernes una moción para iniciar los trámites y declarar al Parque Natural como Reserva de la Bioesfera.

El presidente de la Junta del Parque Natural agradeció su implicación, pero recordó que existe un plan de recuperación de 90 millones que está paralizado. Las inversiones en l'Albufera en la última década han sido mínimas; una circunstancia que ha frenado el proceso de regeneración del espacio natural y de su bioesfera iniciado en los años 80. "Cada vez que se ha implementado una medida, se ha notado porque se ha producido una mejoría -, comentó Sanchís-. Pero, desde hace tres o cuatro años, se ha frenado. Una muestra clara es que se han estancado los niveles de clorofila. Necesitamos un arreón desde hace años".

Un humedal "único"

El Parque Natural de l'Albufera es uno de los humedales más singulares, "el mejor de España" para el director general de Medi Ambiente, no sólo por su riqueza en cuanto a su valor medioambiental, sino también por la "biodiversidad humana", por los usos diversos que tiene este espacio: la actividad agrícola, la pesca, la caza o la educación medioambiental, entre otros. Y se mostró contundente: "Estas actividades no existirían sin l'Albufera". De hecho, la agricultura es el motivo por el que el humedal es de agua dulce y no saldas. "Tenemos que cuidar laagriculturaa, pero que sea más respetuosa con el medio ambiente", expresó Miguel Polo, presidente de la CHJ.

El acto se celebró en el Tancat de la Pipa, un humedal artificial que sirve para regenerar parte del patrimonio medioambiental de l'Albufera a través de un sistema de filtros verdes con dos lagunas permanentes. "Se ha demostrado que las medidas sencillas, avaladas por la ciencia, han permitido mejorar considerablemente la calidad del agua con la consiguiente recuperación de la biodiversidad", reivindicó la directora ejecutiva de Seo/BirdLife.