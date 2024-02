El PSPV ha denunciado este miércoles desde las Corts las "presiones" del president Carlos Mazón "a los medios de comunicación" y ha suministrado un vídeo en el que se ve al jefe del Consell quejarse a unos trabajadores de À Punt del espacio informativo que se le asigna en la televisión pública valenciana.

El síndic socialista, José Muñoz, ha acusado al jefe del Consell durante la sesión de control de este miércoles de estar "presionando a los medios de comunicación" y le ha solicitado que "deje trabajar libremente a los profesionales". Minutos después, desde los pasillos, ha aportado el citado vídeo como prueba.

"Se ve a Mazón diciéndole a trabajadores de À Punt que no está de acuerdo con el tratamiento", algo que a juicio del socialista "no debería ocurrir nunca". En las imágenes, tomadas en Fitur, se ve al president llegando a un espacio habilitado para medios en el que está apostado un equipo de À Punt.

"A ver si no me dejáis para después de los anuncios, como siempre", comenta el jefe del Consell, que pocos segundos después, insiste: "Da igual, me van a dejar para después de los anuncios".

Para Muñoz, estas prácticas "no deberían ocurrir nunca", por lo que ha solicitado a Mazón "que rectifique y dé las oportunas explicaciones". Mazón ha omitido este asunto durante la sesión de control. Tras el movimiento del vídeo por parte del PSPV, desde el Consell minimizan el incidente y rechazan valorarlo.

Los socialistas han recordado que no se trata del primer incidente de este estilo, en referencia al protagonizado por la hermana de Vicente Barrera con otro trabajador de la televisión pública, a quien habría "amenazado" por informaciones sobre el vicepresidente.