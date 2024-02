"Hacen falta más biólogas en los hospitales, sobre todo después de la pandemia"

La Formación Sanitaria Especializada que ofrece el Ministerio de Sanidad, con cuatro años de residencia en hospitales públicos, es conocida por las plazas MIR. Pero además de personal médico también forma a profesionales sanitarios de Enfermería, Farmacia, Psicología, Física, Química y Biología. En este última disciplina ha sido una joven de Gandia, Andrea Medina Piña, quien acaba de lograr la mejor nota de España en la prueba de acceso a Bióloga Interna Residente (BIR).

Andrea tiene 23 años y se graduó en Bioquímica por la Universitat de València (UV) en 2022. Esta antigua alumna del instituto público Tirant lo Blanc de capital de la Safor dio la respuesta correcta en 188 de las 200 preguntas de la prueba, obteniendo 95,92 puntos. Esto junto a su 8,39 media de la carrera, que supone el 10 % de la nota final, le ha permitido alcanzar los 105,5 puntos, la mejor nota de los 868 aspirantes que se presentaron a esta prueba para obtener una de las 65 plazas de BIR.

¿Qué siente al ser la número uno en el acceso al BIR?

Siento muchas cosas. Estoy muy ilusionada. Vamos, contentísima hasta el punto que al principio ni siquiera me lo creía.

¿Cuánto tiempo llevaba preparándose para este examen?

Esta era la segunda vez que me presentaba, pues ya participé el año pasado. Acabe el grado de Bioquímica en 2022 y ese verano ya empecé a estudiar por probar. Me dije, bueno vamos a ver cómo es y me presenté. No saqué plaza, pero ya fue una primera toma de contacto. Y ahora, este 2023 estuve preparándome todo el año. Y mi día a día, ha sido sobre todo seguir una rutina de estudio. Levantarme y ponerme a estudiar durante la mañana, parar a comer y luego continuar estudiando por la tarde y por la noche, pues un poquito más. Básicamente 8 horas diarias de estudio más o menos. Aunque contando la noche, había días que hacía 10.

¿Cómo es el examen?

Es una prueba con 200 preguntas tipo test, más 10 de reserva por si se impugna alguna. Una peculiaridad de este examen es que el temario no es muy cerrado. Entonces siempre hay preguntas que por mucho que estudies, por muchas academias a las que te apuntes, nunca encuentras un temario donde esté todo recogido y te enfrentas a cuestiones que son un poco imposibles de responder. En estos casos tienes que jugar con técnicas de examen e ir descartando las respuestas. Luego sí que es verdad que hay preguntas asequibles que gran parte de los aspirantes las van a saber contestar correctamente. Creo que al final la diferencia está en ese porcentaje de preguntas en las que tienes que pensar un poco más y descartar. Y el factor suerte, por supuesto, también está bastante presente.

¿Y con tan pocas plazas, no se le hacía una montaña tanto esfuerzo?

La verdad es que sí. Todos demandamos que se oferten más plazas porque creemos que hacen falta más biólogas y biólogos en los hospitales, sobre todo después de la pandemia. Sí que es cierto que es muy difícil, porque este año por ejemplo para 65 plazas había más de mil aspirantes admitidos y eso es un problema porque hay mucha competencia y te exigen básicamente un examen casi excelente. También depende de la nota del grado, por lo que hay muchos factores que hacen que la prueba sea muy exigente.

¿Tras un año estudiando 8 horas diarias, qué hizo tras acabar la prueba?

Me fui a cenar con mi novio y quise desconectar totalmente porque no quería saber absolutamente nada. Salí con una sensación de que me la había jugado en bastantes preguntas y no sabía muy bien cómo iba a quedar. Por ello, quise desconectar, no quise saber nada y hasta que han salido las listas he estado descansando y ya está. Lo único que quería era descansar.

¿Y cómo ha celebrado ser la número uno de España?

Pegándome un buen almuerzo (sonríe). Este sábado saldré a comer con mi pareja y la semana que viene montaré algo con mis amigos seguro.

¿Por qué optó por el BIR entre el resto de salidas que tenía al acabar el grado?

Empecé a pensar en el BIR durante la carrera. Me hablaron de esta salida y al principio la vi bastante bien porque es un trabajo que me gusta, me llama y me interesa. Además, los cuatro años de residente son cuatro años de experiencia, que para el currículum hace mucho. Y luego está que te formas mientras trabajas, cobrando un sueldo que está bastante bien. Escogí esta salida porque me pareció que era la que me ofrecía más estabilidad. Durante la carrera sí que es verdad que nos enfocaban mucho hacía la investigación, a hacer el máster y después el doctorado. Yo no estaba muy segura de si quería hacer doctorado, con lo que la opción del BIR me parecía bastante más estable y es un trabajo que está bien, es bonito y también puedes investigar.

¿Qué le recomendaría a alguien que empiece ahora a prepararse la prueba de acceso a la Formación Sanitaria Especializada?

Constancia y llevar una rutina, porque a mí personalmente no salirme mucho de ahí me ha ayudado bastante. Sobre todo constancia, no rendirse, mucha fuerza de voluntad y siempre rodearte de gente que te apoye porque esto último es superimportante.

¿Qué formación va a recibir en los cuatro años de residencia?

El BIR consta de varias especialidades y cada una tiene un perfil determinado. Por ejemplo, está la de Microbiología, donde se hacen cultivos y, sobre todo, se analizan muestras, que es un trabajo que básicamente comparten todas las especialidades de Biología, solo que en cada una de ellas analizas cosas diferentes. En Microbiología, se analizan bacterias, virus, parásitos, etcétera. En las de Bioquímica Clínica y Análisis Químicos se abordan otros componentes como las hormonas, mientras que la especialidad de Inmunología está más enfocada en enfermedades autoinmunes o problemas del sistema inmune. También, dependiendo del hospital, puedes optar a hacer investigación e ir a congresos. En definitiva, es una formación bastante completa que además te permite trabajar en lo que te gusta.

Ser la mejor nota de España le da la opción de elegir hospital la primera ¿Ya lo tiene claro?

Estoy entre las especialidades de Bioquímica Clínica o Microbiología y mi preferencia es quedarme en València. No solo porque estoy viviendo aquí y, por tanto, sería más cómodo, sino porque pienso que los hospitales valencianos están bastante bien. Tres de ellos ofertan plazas de Biología; el Doctor Peset, el Clínico y el General. Dependiendo de la especialidad por la cual al final me decante elegiré uno u otro.