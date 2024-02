La polémica que ha suscitado la noticia de que el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, se ha inscrito en siete ofertas de empleo plúblico de su propio Ayuntamiento está dando mucho que hablar entre los medios de comunicación de toda España. Hasta el punto de que el programa de televisión de Cuatro Todo es mentira, que presenta Risto Mejide, ha entrevistado este miércoles al protagonista de este caso.

Al ser preguntado por qué se ha presentado a siete ofertas y encima tan variadas (periodista, ordenanza de museos, oficial de brigada, operario de brigada, coordinador de cultura, coordinador de la oficina de turismo y director de museos), Sangüesa ha respondido: "Tiene una fácil explicación. Uno no quiere ser alcalde para toda la vida y no quiere estar en puertas giratorias, como los últimos alcaldes que tuvo Morella, que se han quedado en la política para no sacarse las castañas del fuego en otro lado".

Dardos contra los anteriores alcaldes

"Consideré que tenía la oportunidad de apuntarme en una bolsa mirando a 10 o 15 años de futuro. Y al igual que yo, puede presentarse cualquier otro ciudadano de España", ha desgranado.

Y ha dejado claro que, independientemente de lo que digan las urnas, no tiene pensado ser primer edil muchos años. "No tengo tanto tiempo para estar como alcalde, a diferencia de los alcaldes profesionales que se dedican a eso. Yo tengo que mirar por mi futuro, porque cuando deje de ser alcalde, quiero vivir en el pueblo", ha argumentado Sangüesa.

"Te apunto como colaborador para dentro de 15 años"

El alcalde, de Independents per Morella, ha hecho hincapié en que "la Unión Europea obliga a todas las administraciones a tener un máximo de temporalidad. Aquí en el Ayuntamiento era enorme, solo había tres funcionarios". Por eso, con el objetivo de que en diciembre de este año haya un máximo del 8% de temporalidad en el el consistorio, han abierto un proceso de estabilización de plazas para que "la gente que está trabajando en el Ayuntamiento se quede con su empleo y se abre una bolsa de empleo con candidatos que estarán detrás de ellos y estará abierta los años que haga falta".

Al ver que Sangüesa pensaba ya tan a futuro, uno de los contertulios del programa ha ironizado sobre ello: "Te apunto como colaborador para dentro de 15 años".

"Son 7 puestos en los que tengo cualidades para poder estar"

Cuando Risto le ha preguntado por qué se ha apuntado a siete empleos, Sangüesa ha contestado que "son siete puestos que me gustaría o en los que tengo cualidades para poder estar".

"Uno de los sitios es para peón de brigada, como albañil. Me ha gustado toda la vida. De hecho, en mi tiempo libre voy haciendo reformas y toda la vida he pensado dedicarme a ello", ha señalado el alcalde, que es periodista de profesión.

"Todos tenemos amigos así, que tiran fichas en todos lados", ha replicado Risto de forma jocosa, y ha añadido: "Este hombre es una navaja suiza. Es un buen partido, porque sirve para todo".

"No dejáis ni un curro para los demás"

Como ha contado este periódico, la pareja del alcalde también se ha inscrito a otros siete empleos. "No dejáis ni un curro a los demás, dejad algo para los demás", le ha pedido Risto.

Sangüesa ha querido dejar claro que "ser alcalde no me da ningún privilegio, ni mucho menos. Es importante recalar que yo tengo 0 puntos por trabajar en la administración pública, que es lo que más puntúa en el proceso".

"Llevas alcalde ocho meses y ya buscas otro curro"

Por último, el alcalde ha aprovechado para invitar a Risto y los demás colaboradores del programa a que vayan a Morella. "Llevas alcalde ocho meses y ya estás buscando otro curro. Igual vamos y ya no eres alcalde, ya eres otra cosa. Parece que tengas ganas de salir de ahí...", ha concluido el presentador la entrevista.