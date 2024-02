El Gobierno abordará con los regantes medidas de autocontrol ante la sequía

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha avanzado a Levante-EMV que el objetivo del adelanto a la segunda semana de marzo de las reuniones de las 12 Comisiones de Desembalse de las cuencas que gestiona la CHJ "es abordar con los regantes, que son los usuarios que más agua consumen, la actual situación de sequía dado que las precipitaciones de enero y febrero no han sido importantes y las previsiones que tenemos no son buenas". "Con las aportaciones de los ríos en mínimos, es necesario acordar con los regantes medidas de autocontrol, de forma que de manera voluntaria restrinjamos el consumo de agua porque no sabemos si la sequía va para muchos años", añade.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. / Germán Caballero

Polo ha hecho estas declaraciones antes de participar en el acto de presentación, organizado por este periódico, del proyecto DigitAMED que lidera Global Omnium con el fin de digitalizar la gestión de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 7 municipios, entre ellos los de grandes ciudades como Gandia y Sagunt. Esta iniciativa ha captado 7,9 millones de euros de fondos europeos de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de digitalización del ciclo del agua.

Adelanto a marzo de las comisiones de desembalse

El adelanto a marzo de las comisiones de desembalse, que estaban programadas para abril, forma parte de las actuaciones iniciadas por el organismo gestor de la mayor parte de las cuencas de la Comunitat Valenciana con el fin de anticiparse a posibles escenarios de escasez de agua.

El azud de Antella, de la Acequia Real del Júcar, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las comisiones de desembalse reúnen a la Administración con los usuarios del agua de los 12 embalses de la CHJ, principalmente regantes, pero también a ayuntamientos en el caso de que existan abastecimiento para el consumo humano e igualmente a empresas eléctricas si las infraestructuras hidráulicas se aprovechan para generar energía.

Sensibilización de los usuarios

La otra ya se produjo a principios de este mes cuando la CHJ, que depende del Gobierno, envió cartas a los grandes municipios para que tengan al día sus planes de emergencia frente a la sequía e implementen medidas de ahorro en las instalaciones públicas y pongan en marcha campañas de concienciación ciudadana.

La demarcación del Júcar, que junto a la C. Valenciana abarca también parte del territorio de Castilla-La Mancha y Aragón, además de agua para regadío y usos energéticos abastece para el consumo humano a más de 4,3 millones de habitantes de municipios entre los que están incluidas capitales como València, Albacete y Teruel.

Embalse de Ulldecona, del sistema Sénia-Maestrat, a principios de este mes de febrero. / Andreu Esteban/ EFE

En estos momentos, de los 9 sistemas de la CHJ, están en situación de emergencia por la sequía el de Sénia-Maestrat y el de Palancia-Los Valles. El de la Marina Alta está en alerta y en situación de prealerta se encuentran otros cuatro: Marina Baja, Mijares, Serpis y Vinalopó. De momento, se salvan los sistemas Júcar y Túria, cuyos embalses están al 52 % y al 53 % de su capacidad, en la media de la última década.

"La CHJ cumplirá con l'Albufera"

Panorámica del lago de l'Albufera tomada a mitad de febrero. / Miguel Angel Montesinos

A pesar de la sequía, Polo garantiza que "la CHJ cumplirá con la aportación prevista en el plan hidrológico de cuenca de 20 hectómetros anuales de agua para l’Albufera que llegarán al lago entre el 15 de octubre y el 15 de mayo". Estas aportaciones provienen de los sistemas Júcar y Túria e incluyen también agua depurada.