Compromís exige a Ábalos que deje el acta por el daño "al pueblo valenciano"

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha aumentado esta mañana el tono de las críticas al exministro y diputado socialista José Luis Ábalos, tras negarse a dejar el acta de diputado tal como le reclama el PSOE tras el estallido del "caso Koldo", el presunto cobro de comisiones por parte de su asesor a través de contratos de mascarillas durante la pandemia.

"Como valencianos, Ábalos es diputado por Valencia, con la mochila que llevamos puesta en temas de corrupcion no tiene sentido que un responsable, aunque no esté imputado [continúe]". "Como valencianos no nos merecemos que sea representante del pueblo valenciano. Debería dejar el acta. Aferrarse al cargo va en contra del pueblo valenciano", señaló la diputada valencianista.

Micó se dirigió en estos términos durante la rueda de prensa celebraba esta mañana en Madrid. La diputada también se refirió a las comisiones de investigación que se están impulsando en las Cortes Generales, para investigar estos y otros contratos que puedan estar bajo sospecha. Preguntada por el apoyo de Compromís dentro de Sumar a estas iniciativas, señaló: "Todas las comisiones tienen por objetivo dar luz a temas de interés general. Y los temas relacionados con posibles casos de corrupción no tenemos problema desde Compromis en que se analicen".

Al margen de esta crisis que afecta al Partido Socialista, Micó se refirió al trágico incendio de Campanar. En concreto, explicó que su formación ha impulsado en el Congreso un minuto de silencio y una declaración institucional para el próximo pleno. "Nos ha consternado a todos los valencianos. Quería agradecer a la sociedad civil su acto de solidardad extrema. En momento dificiles, se está a la altura de las circunstancias", dijo Micó.

Además, la dirigente de Compromís se mostró muy crítica con el protagonismo que tuvo Alberto Núñez Feijóo durante el minuto de silencio celebrado el domingo frente al Ayuntamiento de València. "Mientras que la sociedad valenciana está consternada y todos tenemos una actitud respetuosa con las víctimas, el PP y Génova [sede de la dirección nacional del partido] estaban pensando cómo hacer que Feijóo pareciera presidente. Ha utilizado un momento muy difícil, con un pie de micro haciendo un mitin y un besamenos lamentable. Repudiamos esta utilizacion politica de la situación. Ya sabemos cómo actua el PP", criticó.