"Ante cualquier tragedia la respuesta debe ser la misma que la del incendio de Campanar"

Que cunda el ejemplo. Ante el incendio de campanar que calcinó dos fincas y dejó víctimas mortales y a centenares de vecinos sin casa, la respuesta ha sido ejemplar. Viviendas para poder tener un techo, documentación renovada sin necesidad de hacer colas ni perdir cita previa, compañías aseguradoras que no han puesto pegas a la hora de acordar indemnizaciones y que, incluso, ya han comenzado a adelantar pagos, compañías de suministros que ya han dado de baja los contratos con rapidez y entidades bancarias que han facilitado la paralización temporal del pago de las cuotas. La lista es larga porque la respuesta ha sido ejemplar. Tanto en el ámbito público como en el sector privado.

La pregunta es evidente: ¿La respuesta habría sido la misma sin el foco mediático? Para el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). Fernando Móner, la respuesta ofrecida en Campanar debe ser "el ejemplo a seguir". " Las familias se han sentido acompañadas, que es lo que espera quien sufre una tragedia similar. La respuesta ha sido ejemplar así que ahora, lo que tenemos que hacer es intentar responder de la misma manera ante desgracias similares, donde no haya focos", explica Móner. Y aclara: "Eso no significa tener un edificio vacío o mantener abierta una oficina 'por si acaso'. No. Se trata de facilitar la renovación de la documentación, la tramitación de indemnización de los seguros y todo ese etc... que ha sido ejemplo de buena respuesta para las víctimas. Porque quien pierde su vivienda unifamiliar siete el mismo dolor y pérdida. El daño personal es el mismo para las familias".

Protocolo o documentación

Con ese objetivo, Móner propone una especie de protocolo o documentación ante tragedias que permitan una respuesta similar a la del incendio. "Si quien sufre una tragedia similar a la del incendio cuenta con una documentación expedida por los bomberos o la policía (o la Administración que se considere), que le permita recuperar o rehacer su documentación, los trámites con las compaías aseguradoras, la vivienda... Ese es el objetivo de lo que planteo porque considero magnífica la respuesta ofrecida pero debe ser igual para el resto de personas y ejemplo a seguir de que las cosas sí se pueden y se deben hacer bien. Dudo mucho que una persona, cualquiera, si sabe que otro lo ha perdido todo en una tragedia, no la deje pasar para tramitar su documentación en la comisaría. Por eso, vaya por delante mi aplauso a la respuesta ofrecida, tanto en el ámbito público como en el privado, porque si no perfecta, sin duda, sí ha sido ejemplar".