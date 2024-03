Bernabé: “La inversión ferroviaria y portuaria hará a nuestras ciudades más atractivas para vivir e invertir”

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha cerrado hoy la segunda de las jornadas del Foro de Municipalismo de Levante-EMV con un mensaje en el que ha puesto el foco en la habitabilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de las ciudades valencianas, a cuya mejora, según ha asegurado, ha contribuido la labor del Gobierno de España. “Esas tres premisas van a contribuir al avance de todos los municipios y todas las ciudades, y a convertirlas en las mejores ciudades del mundo para vivir, y también para invertir y conseguir que nadie se vaya de ellas”, ha señalado.

“A mí siempre me gusta decir que la liga se juega en las ciudades, ya no se juega en los países ni en las regiones. El mundo globalizado que entendemos ahora ha pasado a ser glocalizado, dentro de esa globalidad las ciudades marcan la diferencia”, ha valorado Bernabé, que ha apuntado a que “vivimos un momento histórico en el que gracias a la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez hemos vivido la mayor inversión en los municipios de forma directa del Gobierno de España gracias a los fondos Next Generation”. Es más, la delegada gubernamental ha insistido en que dicha inversión “ha contribuido al cambio de la fisonomía de muchas ciudades haciendo que cumplan tres requisitos fundamentales para su competitividad y desarrollo: son ciudades más habitables, más accesibles y más sostenibles”.

Bernabé ha hecho referencia a la mayor habitabilidad de las ciudades con una reflexión: “hace una década nos preocupaba que no había oportunidades laborales, ahora nuestro reto es poder seguir viviendo en nuestras ciudades”. En ese sentido, la delegada del Gobierno ha defendido que España es uno de los países que más empleo ha generado en los últimos años, incluso en períodos de crisis… y ha colocado el foco en el que considera que es el nuevo desafío a tener en cuenta: la vivienda. En concreto, su precio y el acceso a ella. Para defender la gestión del Gobierno en ese sentido, Bernabé ha apuntado que en la Comunitat Valenciana hay en marcha 1.700 viviendas sociales gracias a la nueva Ley de Vivienda que, según ha insistido, también facilitará el acceso a créditos para jóvenes a través del ICO, y también a pisos de la Sareb.

Respecto a la accesibilidad, Bernabé ha destacado “el esfuerzo y el trabajo que se está realizando en la rehabilitación de barrios”. Según ha señalado, se han rehabilitado más de 6.700 viviendas en la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha hecho hincapié en que el objetivo para 2026 es “que las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana estén conectadas por la Alta Velocidad, y es responde al serio compromiso que tiene este Gobierno con la infraestructura del Corredor Mediterráneo”. Así, Bernabé ha asegurado que se han invertido más de 5.400 millones de euros desde 2018 en el Corredor Mediterráneo: “vamos a licitación por semana”. “El Corredor Mediterráneo es ya una realidad imparable. El 100 % está proyectado y el 86 % en ejecución. Estoy muy orgullosa de que la Comunitat Valenciana pueda mirar al futuro con optimismo con el Corredor Mediterráneo”, ha valorado Bernabé, que ha sumado a la ecuación, también, el proyecto de ampliación del puerto: “la inversión en infraestructuras ferroviarias y portuarias hará a nuestras ciudades más atractivas para vivir y también para invertir”.

La delegada del Gobierno también se ha referido a la sostenibilidad, y ha destacado el proceso de reindustrialización que está viviendo la Comunitat Valenciana: “Los PERTE están permitiendo cambiar el sistema industrial y económico, y la transformación medioambiental de las ciudades”. Para ello, Bernabé ha puesto como ejemplo Sagunt, Almussafes y el sector de la cerámica en Castelló. “Es una reindustrialización que mira los desafíos medioambientales. Podemos convertirnos en una de las regiones punteras con el coche eléctrico y el hidrógeno verde, que será el aliado principal de nuestra industria tradicional”.

Bernabé también ha tenido palabras para los pueblos más pequeños, los que sufren el problema de la despoblación. Para ello ha defendido la labor del Gobierno, tras asegurar que se ha realizado una inversión “sin precedentes” para ayudar a estos pequeños municipios a disponer de accesibilidad a internet. De hecho, ha asegurado que ya se da una cobertura total en toda España.

Por último, la delegada del Gobierno ha querido recalcar que la Comunitat Valenciana es “una de las más seguras de todo el país”, y ha destacado que goza actualmente del mayor número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de toda su historia, y que este seguirá creciendo con una nueva macroconvocatoria de Empleo Público.