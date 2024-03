Las violaciones en manada se disparan un 64 %, la mayoría a niñas de 15 años

En 2022 se interpusieron 2.379 denuncias por violencia sexual en la Comunitat Valenciana, de las cuales casi la mitad (1.082) tenía como víctima a una menor de 18 años. El 85% de las víctimas eran niñas o adolescentes.

En resumen, ser niña es un factor de riesgo determinante para poder sufrir una agresión de este tipo. Es lo que destaca el informe Silenciadas, de Save The Children, elaborado en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo.

“Desde que son pequeñas las niñas y niños están condicionados por los estereotipos de género. En el caso de las niñas con las muñecas, los dibujos animados, los vídeos y programas de televisión, las redes sociales... todo las encamina a conseguir un modelo femenino de belleza y corporal que nunca se acaba de conseguir”, asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los agresores adolescentes, de los 501 agresores menores de 18 años condenados por delitos de violencia sexual en España, 56 fueron de la Comunitat Valenciana.

Una patrulla de policía en un IES Valenciano. / José Manuel López

Agresiones grupales

Save the Children analiza también en su informe aquellas agresiones cometidas en grupo. Según el Ministerio del Interior, el número de agresiones sexuales cometidas por más de una persona, independientemente de su edad, ha aumentado en los últimos años en más de un 64% en España. Sin embargo, solo representan el 4,4 % de delitos sexuales. Es decir, el 95 % siguen siendo cometidos por una persona.

Si se analizan los datos disponibles en la Comunitat Valenciana, de 2017 a 2022 (último periodo analizado disponible) se produjeron 477 agresiones sexuales cometidas por dos o más personas. El Ministerio de Interior señala que el perfil de la víctima es el de una niña o adolescente sola, con una edad media de 15 años, cuyos agresores tienen una edad similar, se conocen con anterioridad (aunque sea de forma limitada) y el delito suele cometerse con penetración y violencia.

“Hay que tener en cuenta que muchas agresiones sexuales múltiples son grabadas o fotografiadas como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento del grupo de iguales”, afirma Hernández.

La pornografía, profesora de sexualidad

Internet es uno de los entornos donde se desarrollan niños y adolescentes, y como señala el informe, el porno es el primer profesor de sexualidad para muchos jóvenes. Según Save The Children, 7 de cada 10 adolescentes consumen porno de forma frecuente, y de media acceden a la pornografía a los 12 años. El tipo de porno es, según el informe, "gratuito, ilimitado, y con contenidos basados en la violencia".

El porno mayoritario muestra aspectos que los chicos y chicas pueden reproducir "como no pedir consentimiento o la negativa del mismo por parte de los hombres, la ausencia de métodos anticonceptivos, la estigmatización de los cuerpos y la cosificación de la mujer como objeto de placer", entre otros que señala el informe.

Varios menores tutelados en una actividad organizada por conselleria. / Miguel Ángel Montesinos

Medidas para combatir este tipo de violencia

Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora casi tres años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que despliegue medidas de prevención que contempla la ley como la educación afectivo-sexual o en un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

“La pornografía no puede ser la profesora de sexualidad de niños, niñas y adolescentes, igual que no podemos enseñar a conducir a adolescentes con videojuegos de carreras de coches”, señala Hernández. Además, cuando la violencia ya se ha producido, es necesario que los menores que han sido víctima sean atendidos con las mayores garantías y respetando todos sus derechos. Para ello, Save the Children propone formación inicial y constante de todos los profesionales del ámbito jurídico.

Un policía local en un IES valecniano, en una fotografía de archivo. / José Manuel López

Casas de los niños

Save the Children apuesta también por continuar impulsando en la Comunitat Valenciana el modelo nórdico Barnahus (“casa de los niños” en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.

“En la Comunitat Valenciana ya contamos con recursos para atender a la infancia que ha sido víctima de violencia sexual, como las cámaras Gesell o las SAANNA, que son un servicio específico de atención a víctimas de abuso sexual infantil. Sin embargo, es necesario dar un paso más allá con la especialización de juzgados y la implantación definitiva del modelo Barnahus en nuestro territorio”, añade el director territorial de Save the Children.