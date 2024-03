El túnel de las Cercanías y la alta velocidad saldrá soterrado hasta Albuixech para preservar más huerta

El túnel de las Cercanías y la alta velocidad que atravesará el subsuelo de València saldrá soterrado hasta Albuixech para preservar más zona de huerta, según acaba de anunciar el ministro de Transportes Óscar Puente en la entrevista que ha concedido a la Cadena Ser en València. "Sobre el túnel pasante hemos tomado una decisión: sacar el túnel por Albuixech. Ya estamos trabajando en el estudio informativo y en la información ambiental. Es más caro, pero ganamos en tramitación ambienta, porque nos podía crear problemas. Por eso la decisión más operativa y más óptima es prolongar el túnel y llevarlo hasta Albuixech y salvar la huerta", ha asegurado Óscar Puente.

El ministro ha confirmado que con la actuación del túnel pasante, que la ciudad de València espera desde hace más de tres décadas, "el compromiso es firme y sacarlo por Albuixech es irreversible". También ha adelantado que, además, va a "separar la tramitación ambiental del tramo Albuixech-Castelló de la línea de alta velocidad para acelerar el desdoblamiento de la plataforma y que tenga vida propia".

Igualmente, también ha anunciado sobre la estación central que a final de año va a licitar el proyecto de la nueva estación de València, para que esté a la altura de la de Chamartín, por lo que se va a convocar un concurso internacional".

El compromiso firme con el túnel pasante para el AVE y las Cercanías del ministro Óscar Puente ha encontrado matices tanto en el túnel de Serrería como en la resolución del problema del paso a nivel de Alfafar. El titular de Transportes ha dicho "sí al túnel de Serrería, con condiciones. El túnel pasante es una obra ferroviaria imprescindible. Pero la operación de Serrería es urbanística. Pido responsabilidad y colaboración a València y la Generalitat. No es una actuación costosa, pero hay que ser justo con todos los territorios. No puedo decir que no en otros territorios y decir que sí en Valencia. En esa zona va a haber desarrollos urbanísticos y me abro al diálogo para encontrar una solución de financiación. No es costosa, es razonable. Vamos a hablar de la financiación".

Al ministro de Transportes también se le ha interrogado sobre la petición de soterramiento de las vías de Cercanías en Alfafar, sobre la que ha asegurado que "existe una discusión en dos planos. Pero hay que priorizar la seguridad. Plantear un soterramiento para un problema de seguridad no es serio. Alfafar necesita una solución inmediata. Hay que resolver el paso a nivel con carácter urgente. Y llevamos tres años intentando resolverlo. Alfafar no puede esperar a una solución a largo plazo como es un soterramiento", ha defendido el ministro en su entrevista en la Cadena Ser.