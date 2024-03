La fiscalía archiva la investigación sobre el retraso en las mamografías

No hay indicios de delito en el retraso de la realización de las mamografías preventivas en la Comunitat Valenciana. La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la causa abierta hace una semana por la que investigaba si los hechos denunciados por el conseller Marciano Gómez eran constitutivos o no de delito. En la apertura de las diligencias preventivas, el organismo ya aseguraba que los hechos "no eran constitutivos de delito", aunque quería comprobar si había o no posibles delitos en alguna de sus fases. El archivo es irrecurible.

·En un decreto de tres días más tarde de la apertura de las diligencias, del que ha informado Europa Press, el fiscal jefe archiva las diligencias al entender que la denuncia "no contiene ningún supuesto susceptible de ser calificado penalmente, ni informa acerca de indicio alguno de esta naturaleza que justifique" la intervención del ministerio fiscal.

La reacción de Gómez

Ante el archivo de la causa, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado que desde el departamento siempre han optado por "ser prudentes" y que el principal objetivo "era resolver el problema de las mujeres valencianas a las que no se estaba llamando" para el cribado preventivo de cáncer de mama. Lo ha hecho en una comparecencia en el día europeo contra las agresiones al personal médico. Aun así, fue el propio Gómez el que denunció las posibles irregularidades sobre este asunto y cifró en 150.000 la cifra de mujeres afectadas por un retraso en las pruebas que podría ser de hasta cuatro años según un informe interno sobre este asunto.

A pesar de alertar sobre el problema, Gómez rechazó derivar la causa a la vía judicial hasta conocer en profundidad los datos, por los que se inició una investigación interna en la conselleria. Según ha declarado, "estamos empezar a tener toda esa información" y resolver "algunas de las opacidades" existentes, según el conseller, en la gestión del Botànic, a quien criticó de ser el responsable de esta problemática que, ahora, la justicia ha archivado.

Disfunción grave, pero no delito

La fiscal designada en la causa ha señalado que el hecho "nuclear" de la denuncia, elevada por el Defensor del Paciente, es el retraso "muy elevado" en la realización de las pruebas de mamografía. Esto constituye "una disfunción grave por el volumen de personas afectada" -150.000 según conselleria, aunque hoy el conseller insinuó que podrían ser muchas más-, pero que, actualmente, no significa que haya "otras consideraciones culpabilísticas o consecuencias personales concretas de las que pudiera extraerse algún indicio concreto relacionado con la comisión de un delito". Por ello, señala que corresponde a los órganos administrativos competentes evaluar el origen y resultados del mencionado retraso y no al ministerio fiscal "mientras en su haber no consten indicios, por pequeños que sea, de la comisión de un delito".

Denuncia pública

La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, no entiende el archivo de la causa poco después de su apertura y ha justificado que elevó el asunto a la vía judicial tras la información de la conselleria de Sanidad. Al mismo tiempo, entiende que se debería pedir al Consell información para "conocer en qué se ha basado para hacer esta denuncia pública". Y ha querido reflexionar "si no es un delito poner en riesgo a las personas que, por falta de prevención, se pueden incluso morir".