Las obras de Adif dejan a al menos 5 vías de la Estación del Norte inaccesibles para discapacitados

Las vías 21, 22, 3, 4 y 5 de Renfe han dejado de ser accesibles para personas con discapacidad por las obras en la Estación del Norte. Así lo aseguran fuentes de la compañía, que añaden que han quitado el logo de "tren accesible" en la aplicación para no llevar a confusiones durante las obras.

Confusiones como la que le sucedió a José, un hombre de Sagunto que fue a ver la mascletá el pasado jueves con su mujer y su hija. Ninguno de los trenes en los que subió eran accesibles a pesar de que la aplicación de Renfe lo indicaba, lo que provocó que se quedara tirado 4 horas en la estación y pusiera una reclamación a la compañía.

La gerencia de Cercanías habló por teléfono el pasado jueves con la persona que sufrió el incidente, les pidieron disculpas y compartieron las dificultades para la accesibilidad. "Aunque los trenes son accesibles, en algunas ocasiones los andenes de la estación no lo son", explican fuentes de Renfe. Remarcan que no se van a limitar a quitar el logo de tren accesible, sino que están buscando ya soluciones para este problema, que se irá arreglando conforme avancen las obras.

Aglomeraciones trenes de cercanías masificados en la estación del Norte de Valencia. / F. Calabuig

Por las obras, la mayoría del flujo de tráfico hacia Valencia Nord se ha asignado a las vías 21 y 22, que no tienen andenes accesibles y a la 1 (la única que sí tiene). Además, las vías 3, 4 y 5 han perdido la accesibilidad por las obras.

Subir al tren a pulso

El caso de José, un saguntino que va en silla de ruedas, nace de esta falta de actualización del servicio. Cuando decidió ir a ver la mascletá con su familia consultó la web de Renfe, donde se le indicaba que el tren que iba a coger él estaba adaptado.

Al llegar ya a la estación de Sagunto vio que no era así, y consiguió que varias personas le subieran al tren levantándolo a pulso, algo que no se debe hacer y de hecho está prohibido por el peligro de caídas. Con la esperanza de que fuera un error puntual llegó a València, donde vio que la vía de llegada tampoco estaba adaptada para él. También le bajaron a pulso.

Valencia. VLC. Obras en la estación del Norte y alrededores / M.A.Montesinos

Ya en la Estación del Norte acabó esperando 4 horas y media a que pasara un tren por la única vía que estaba adaptada, puso una reclamación, y la solución fue la misma que en los dos casos anteriores. Dos trabajadores le subieron al tren a pulso pese al peligro de caídas.

Obstáculos diarios

La realidad que él ve en su día a día es que "la mitad de los trenes, o no están adaptados o tienen rampas que no van, con lo cual es imposible subir, igual que muchos autobuses públicos". A pesar de las reclamaciones no se suelen solucionar este tipo de incidentes. "El mensaje que mandan es que las personas con discapacidad nos quedemos en nuestras casas y no nos movamos. Estamos en el año 2024 y aún son todo problemas".

Es el caso de la red de Cercanías de Renfe, que la propia compañía reconoce que está lejos de lograr la plena adaptación, cuyo principal problema son los andenes. En Media y Larga Distancia sí que hay adaptación, pero es necesario llamar con 48 horas de antelación para que un operario prepare una rampa que sirva a la persona para subir al vagón. Pese a todo, se está trabajando para reducir esta antelación a solo dos horas.

