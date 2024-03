Entrar en Medicina ya no es lo más complicado: en Odontología solo acceden uno de cada nueve

El grado en Medicina de la Universitat de València es el más solicitado de las cinco universidades públicas, y también uno de los más difíciles de acceder, no solo por la nota de corte (13,4 sobre 14) sino también por las pocas plazas disponibles. De los casi 6.000 estudiantes que lo solicitaron solo pudieron acceder 660, es decir que 8 de cada 9 se quedaron fuera.

Si nos fijamos por universidades la estadística se ensancha. En la Universidad de Alicante 18 de cada 19 estudiantes se quedaron fuera de la carrera de Medicina, según datos oficiales de las Universidades. En el caso de la UV, 3015 estudiantes pugnaron por solo 336 plazas.

Esta carrera es siempre una de las más demandadas año tras año, pero no es la más complicada de acceder. En Odontología, 9 de cada 10 personas se quedan fuera. Se trata de una carrera que solo se oferta en la UV, con un total de 80 plazas y 767 aspirantes. Es decir, 687 personas se quedaron fuera de la titulación, lo que ha provocado en los últimos años que la nota de corte se dispare hasta el 13,4 sobre 14, más alta que muchos grados en Medicina en otras universidades públicas

Imagen de archivo de un profesor repartiendo exámenes en la EBAU 2023. / FRANCISCO CALABUIG

Las titulación más demandada por los estudiantes en las últimas PAU volvió a ser Medicina en la UV, seguida de Medicina en al Universidad de Alicante (1603 solicitudes) y Enfermería en la UV (1492). Psicología es una de las carreras que más está creciendo en los últimos años colocándose directamente en el cuarto lugar de grados más demandados (1249). Pese a todo, este último grado tiene mucha oferta de plazas, lo que hace que no sea tan complicado entrar, aunque la nota de corte está subiendo mucho.

La lista la completan, como cada año, titulaciones como Maestro en Educación Primaria (1092 solicitudes en la UV y 728 en Alicante) y Derecho, con 754 solicitudes para entrar a la carrera en la UV y 560 plazas en total.

Las más difíciles por universidades

En la Universidad Miguel Hernández de Elche también es Medicina la carrera que tiene un acceso más complicado, ya que solo tiene 137 plazas para las casi 900 solicitudes de estudiantes que llegaron el año pasado. Otra de las carreras especialmente demandadas es Psicología, con 469 solicitudes para 135 plazas, y completa la lista una carrera especialmente demandada por los hombres: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 257 solicitudes para 150 plazas, lo que dejó a más de 100 personas fuera de la carrera.

La Universidad de Alicante es la que tiene la carrera a la que es más difícil entrar de todas; Medicina. De 1643 solicitudes, solo ofertó 86 plazas. También destaca enfermería, con 200 plazas para 1115 solicitudes, lo que dejó más de 900 personas fuera. También Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (una de las carreras más en boga en los últimos años) ofertó 100 plazas para 410 solicitudes.

Imagen de archivo de una alumna en la EBAU 2023. / Francisco Calabuig

En la Universitat de València vuelve a destacar Medicina o Enfermería (1359 solicitudes para 325 plazas). En psicología se matricularon solo 450 personas de 1249 que la solicitaron, y en el doble grado de Física y Matemáticas (con la nota de corte más alta de todas las carreras) solo 30 alumnos pudieron entrar de 213 que lo intentaron.

Plazas acordes a la oferta

La UJI es una de las universidades que suele ofertar un número de plazas acorde a la demanda (entre otras cosas porque la mayoría de estudiantes deciden irse a valencia a hacer la carrera). En Enfermería se ofertaron 120 plazas para 336 personas y en Medicina 85 plazas para 350. El resto de carreras no tuvieron un excedente de estudiantes muy significativo.

Por último, la UPV tampoco tuvo carreras en las que fue muy difícil entrar. Sorprende la demanda de Bellas Artes, donde se ofertaron 340 plazas e intentaron acceder 509 personas, con lo que es previsible que la nota de corte siga subiendo en los próximos años, a pesar de que ya está en un 10,3 sobre 14.

Archivo - Alumnos en una prueba de la EBAU. / UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

No entrar a la carrera que se elige no quiere decir quedarse fuera de la universidad. Normalmente los estudiantes hacen una elección de 19 titulaciones por orden de preferencia; si en la primera no entran por nota, pueden acceder a la segunda, o a la tercera, dependiendo de si dan el nivel.

Según datos de las universidades el 57 % del estudiantado entró en la carrera que había marcado como primera opción, el 15 % en su segunda opción y el 9 % en la tercera. Al final, las universidades valencianas generaron muy pocas vacantes este curso: 224 de un total de 26548 plazas para estudiar.