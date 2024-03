Empleadas del hogar y migrantes: "Estamos cansadas de bajos salarios, insultos y frases como: vuelve a tu país"

Sostienen el sistema de cuidados. Se encargan de la limpieza del hogar y de atender a los pequeños y a los mayores de la familia. Son la base de un sistema que, sin embargo, las condena al olvido. Una gran parte de sector de empleadas del hogar-cuidados son mujeres migrantes. Por ello, un día como hoy, que se conmemora el Día Internacional contra el Racismo, las mujeres migrantes gritan "no al racismo en València" y denuncian el "racismo institucional, estructural e inmobiliario" al que se ven abocadas diariamente.

"Estamos cansadas de bajos salarios, trabajos precarios, jornadas extenuantes, insultos y frases como: vuelve a tu país", aseguran. Y añaden: "El miedo está siendo un factor determinante que muchas personas no denuncien hechos de discriminación, xenofobia, racismo, y explotación laboral en los trabajos del hogar". Sin embargo, "superamos el miedo y empezamos la lucha conjunta porque estamos hartas de justificarnos y de explicar por qué nos hemos ido y hemos venido. Estamos cansadas de que se abuse con bajos salarios, trabajos precarios, jornadas extenuantes, insultos, subida de alquileres. Una constante de discriminaciones ante lo cual, podemos decir que hay racismo institucional, racismo inmobiliario, racismo sistémico".

Desde València Acoge explican que "sin un empleo de calidad no se puede tener una vivienda y sin la vivienda no hay acceso al empadronamiento". El padrón supone la puerta de entrada a cualquier tipo de prestación o servicio. Sin padrón no hay nada. "La discriminación estructural invisibiliza y deja sin respuesta a muchas personas migrantes abocándolas a situaciones de mayor exclusión y vulnerabilidad social", recalcan. Desde la entidad.

Diferentes estudios constatan que entre el 80 y el 90% de los casos de discriminación o de incidentes relacionados con delitos de odio no se denuncian. "El miedo a represalias está siendo un factor determinante para que muchas personas no denuncien los hechos, especialmente si se encuentran en situación administrativa irregular", explican desde València Acoge.

Además, los discursos de odio va a más. Según el último Informe elaborado por la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, la evolución de los delitos motivados por racismo y xenofobia figuran en primer lugar, representando un 43,50% del total de hechos conocidos.

El sábado, concentración en València

Las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a innumerables trabas y discriminación en el acceso a derechos, como al padrón, el acceso a citas para regularizar su situación administrativa o el acceso a la sanidad pública. Por ello se concentrarán el próximo sábado 23 de marzo, a las 17 horas, en la plaza del ayuntamiento de Valencia. Además, mediante la campaña #EstoMeAfectaAMiperoTambiénaTi y #Yonosoyracistapero, las organizaciones de migrantes interpelan a las instituciones públicas, su funcionariado y a la ciudadanía para que actúe frente al racismo.