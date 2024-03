Morant se reunirá con Mazón y pondrá el foco en las nuevas leyes de PP y Vox

Habrá reunión Carlos Mazón-Diana Morant. El jefe del Consell remitió este lunes una carta a la ministra de Ciencia y nueva líder del PSPV en la que la invitaba a una bilateral en el Palau de la Generalitat para buscar "puntos de encuentro" sobre "asuntos de gran importancia" para la Comunitat Valenciana. También le ofrecía abrir un "diálogo legislativo" sobre la batería de normas registradas por PP y Vox en las Corts después de que Morant anunciara poco antes que el Ejecutivo central ya estudiaba posibles recursos de inconstitucionalidad a dos de esas leyes.

La versión digital de la misiva corrió como la pólvora a través de las redes sociales, pero los tiempos analógicos son distintos y la socialista todavía no ha recibido la correspondencia. Hasta que no llegue el documento a su buzón no habrá confirmación oficial de asistencia. En todo caso, según ha podido saber este diario, desde el entorno de la secretaria general del PSPV muestran la "predisposición" de Morant a acudir y se da casi por seguro que atenderá la llamada institucional del president.

Las relaciones entre los líderes autonómicos de los dos partidos mayoritarios no han empezado con buen pie. La proclamación de la socialista como número uno del PSPV coincidió con esa presentación del corpus legislativo de PP y Vox en el parlamento valenciano, lo que dio munición a Morant para atacar las políticas de Mazón y vincularlas con la presencia de Vox en su Gobierno. El Consell respondió acusándola de ejercer una "oposición destructiva" y criticando que apunte ya a los tribunales en lugar de negociar esas leyes por los cauces parlamentarios.

Pedro Sánchez y Diana Morant sobre el escenario del Congreso Extraordinario del PSPV en Benicàssim. / Kmy Ros / Manolo Nebot

Distensión vía whatsapp

Pero más allá de las declaraciones públicas, siempre más subidas de tono que las que se lanzan en privado, ambos dirigentes han iniciado lo que puede leerse como una maniobra de cierta distensión fuera de los focos. Tras la difusión de la invitación para verse en el Palau, popular y socialista mantuvieron una breve conversación a través de whatsapp a iniciativa del president en la que este quiso comentarle en persona el envío de la carta. La charla transcurrió "dentro de la amabilidad y la cordialidad institucional", según señalan fuentes conocedoras de la misma.

PP y PSPV se han cruzado ofertas de pactos desde el inicio de la legislatura. Primero fue Mazón, quien organizó una "ronda de diálogo" con todos los grupos en las Corts al poco de ser investido president. El objetivo era el mismo que se le ofrece ahora a Morant: tejer alianzas por la agenda valenciana. Pero esta iniciativa se topó con el rechazo frontal de la izquierda: el PSPV (liderado todavía por Ximo Puig, quien se inhibió de la invitación) negó acuerdos de entrada por la influencia de Vox en el Consell y Compromís directamente ni acudió.

Tras la tragedia de Campanar, el PSPV tendió su mano para un pacto por las Emergencias. Mazón recogió el guante en sede parlamentaria, pero nada más se supo de aquella iniciativa.

En la última carta, el jefe del Consell concreta algunos de los puntos a abordar (muchos repiten respecto a los planteados en noviembre): financiación, inversiones, agua, fondos europeos y "asuntos de competencia autonómica como el desbloqueo de los órganos estatutarios o el diálogo legislativo y las prioridades sociales y económicas" de la autonomía.

Asimismo, se abre a incluir "otros asuntos" que Morant pueda querer "aportar". A falta de ver si la secretaria general del PSPV ampliará la cita con temas no mencionados por el president, de sus declaraciones recientes se desprende que las proposiciones de ley sobre memoria y educación ocuparán una posición preponderante.

