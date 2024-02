Mazón y la oposición se cruzan ofertas de pactos para dar respuesta al incendio en Campanar

Tienen que ocurrir tragedias para que la política dé un giro respecto a su devenir habitual. La del incendio de Campanar, hace una semana, ha transfigurado la sesión de control, donde el cruce en el ofrecimiento de pactos de la oposición al Consell y viceversa para dar una respuesta para las familias afectadas así como para reforzar los servicios de emergencias han protagonizado el debate. Más que preguntas, manos tendidas, aunque con algún reproche de fondo; el mayor, el de Joan Baldoví, de Compromís, a la alcaldesa de València, María José Catalá, con queja de la bancada del PP y expresada en renuncia a su réplica por parte del 'president', Carlos Mazón.

La primera intervención ha mostrado que la sesión tenía un derrotero distinto al habitual. "Hoy renunciamos a la función de control parlamentario", ha empezado el síndic del PSPV, José Muñoz. Los socialistas no han hecho pregunta al jefe del Consell ni repreguntas al resto de consellers. Muñoz ha ceñido su discurso a ofrecer la "máxima colaboración para reparar el daño a las más de 100 familias afectadas" así como un "gran pacto sobre Emergencias que nos sirva para prevenir tragedias como la que estamos viviendo".

“Es el momento de demostrar a la sociedad valenciana que somos capaces de aparcar nuestras diferencias para hacer frente a las adversidades", ha expresado Muñoz al tiempo que ha incidido en que su propuesta de acuerdo "no es un cheque en blanco". "Hoy volvemos a tenderles la mano, no la desprecie", ha indicado. Su discurso, eso sí, no ha estado libre de alguna crítica velada como recordar que la gestión del accidente del metro "dejó mucho que desear", que se necesitan "servicios públicos fuertes que se pagan con impuestos" o reivindicar la ley de tanteo y retracto aprobada por el Botànic y que ha servido para realojar a las 131 familias en Safranar. "Hoy [el PP] no plantearía un recurso al Constitucional", ha indicado.

Primeras ayudas

El discurso de Muñoz ha terminado con aplauso del propio Carlos Mazón desde su escaño. "Quiero agradecer al Grupo Socialista y a las administraciones socialistas", entre las que está el Gobierno de España, ha comenzado su respuesta Mazón quien ha admitido estar "desconcertado" con "algunas alusiones" de Muñoz, pero ha recogido el guante. "Lo iba a hacer yo", ha añadido al tiempo que ha defendido que es una línea en la que lleva trabajando "hace tiempo" y ha destacado los acuerdos con el Ejecutivo central sobre el envío de agua a Cataluña, la amplaición del Puerto de Valencia o la mesa de trabajo sobre el trasvase Tajo-Segura.

Mazón ha anunciado además que este jueves las primeras víctimas ya han recibido las primeras ayudas, las aprobadas en el pleno del Consell el lunes, en sus cuentas bancarias. "En tiempo récord", ha asegurado. Entre estas están los entre 1.000 y 1.500 euros para ayudas al alquiler o los entre 6.000 y 10.000 euros para la compra de bienes de primera necesidad como ropa, material escolar o comida. "Le agradezco el tono y el sentido, tenemos que estar a la altura", ha señalado.

Choque con Baldoví

Ese mismo tono ha cambiado después con el síndic de Compromís. Baldoví también ha ofrecido un pacto sobre una "comisión de estudio, no de investigación para saber causas y evitar nuevas tragedias" que, ha añadido, ha de ser en las Corts. Así, ha destacado la "importancia de unos servicios públicos fuertes que se pagan con impuestos" y ha leído algunas de las intervenciones de PP y Vox cuando se aprobó en las Corts la ley de Tanteo y retracto.

"Esa purita ideología que criticaba el síndic de Vox", ha dicho parafraseando la frase de José María Llanos hace cuatro años "es la que ha permitido realojar a las víctimas" y ante la que, ha añadido dirigiéndose a María José Catalá, alcaldesa de València, "le ha permitido hacerse fotos con las víctimas". Catalá ha mostrado su protesta desde su escaño, la bancada popular ha emitido su desaprobación y Mazón, en muestra de su rechazo, ha renunciado a su turno de réplica. "No voy a entrar en el reproche político", ha sentenciado.