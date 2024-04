Un abril sin aguas mil

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este abril sea «muy cálido y seco» en la Comunitat Valenciana. La previsión es que las temperaturas estén todo el mes entre uno y tres grados por encima de lo normal. Incluso esta primera semana las máximas llegarán a ser hasta seis grados más altas de lo habitual en el interior sur de Valencia y norte de Alicante, mientras que durante la segunda semana esta anomalía térmica afectará a todo el territorio.

Al calor se unirá que este abril no será ‘de aguas mil’ como dice el refranero, ya que la Aemet prevé que en gran parte de la C. Valenciana las precipitaciones sean un tercio inferiores a lo habitual durante esta primera semana, mientras que durante las dos semanas siguientes se espera que llueva un 10 % menos en todo el territorio autonómico.

Temperaturas en ascenso

La Aemet destaca que en esta primera semana de abril en la Comunitat Valenciana reinará el sol y los cielos despejados, con temperaturas máximas superiores a los 25 ºC en gran parte del territorio. Las nubes no harán acto de presencia hasta el lunes, festividad de Sant Vicent Ferrer, patrón de la Comunitat Valenciana, y último día de vacaciones escolares de Semana Santa y Pascua para la gran mayoría de escolares. No obstante, la Aemet no espera precipitaciones significativas en los próximos días.

La playa de las Arenas de València este pasado Lunes de Pascua. / J. M. López

Este miércoles el cielo estará poco nuboso o despejado y las temperaturas irán en ascenso, situándose entre los 22 y los 25 grados en el litoral y entre los 17 y los 24 grados en el interior. Las mínimas estarán entre los 10 y los 14 grados en la costa y entre los 8 y 11 grados en el interior.

El jueves se mantendrá la misma tónica aunque se esperan intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios importantes, mientras que las máximas serán más altas en el interior y sin cambios en el litoral. El viernes y el sábado las máximas irán en ascenso en el interior, llegando a alcanzar los 27 ºC, mientras que bajarán ligeramente en el litoral de Valencia al quedarse entre los 22 y los 23 grados.

Sin lluvias significativas a la vista

Volando una cometa este Lunes de Pascua en la playa de Las Arenas de València. / J. M. López

El domingo, aunque con una elevada incertidumbre, no se espera que la exposición de la Península al paso de frentes atlánticos deje lluvias en la Comunitat Valenciana, donde predominarán los intervalos de nubes altas. Mientras las temperaturas tenderán a descender de forma generalizada y acusada en la mayor parte de España, en el territorio valenciano subirán por el viento de poniente y alcanzarán los 25 ºC.

El lunes, festivo en muchos municipios que veneran al 'Pare Predicador' como LLíria, la Aemet no descarta que los frentes atlánticos dejen abundante nubosidad y probables precipitaciones. No obstante, las lluvias, si las hay, no se espera que se prolonguen en el tiempo y que sean significativa, pues la agencia indica que «el escenario más probable» apunta a que según avance la semana «el anticiclón tienda a ganar peso». Pese a la nubosidad las máximas alcanzarán los 24 ºC tanto en la costa como el interior.