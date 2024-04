Merino niega impagos generalizados en la Generalitat y solo admite retrasos en 524 nóminas

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha defendido este miércoles desde las Corts el nuevo sistema informático Nefis, a través del cual la Generalitat realiza desde principios de año el abono de las nóminas de sus trabajadores públicos. La migración a la nueva aplicación ha generado problemas en el proceso previo al pago de los sueldos de los funcionarios de algunas áreas de la administración, provocando retrasos en los cobros. La titular de Hacienda ha reducido a "puntuales" y "recurrentes" estos fallos durante su comparecencia en una comisión para detallar estas incidencias, mientras la oposición ha ampliado sensiblemente la afectación y ha criticado la "opacidad" del Consell a la hora de informar del número de errores. El sindicato UGT también ha vuelto a denunciar este martes que los impagos en Servicios Sociales son múltiples y prolongados.

Como ha hecho desde que se denunciaran los primeros atrasos, Merino ha vuelto a negar que los impagos que han sufrido algunos trabajadores públicos de la Generalitat en los últimos meses sean "generalizados". Según los datos que ha aportado, en enero hubo retrasos en el pago de 524 nóminas de sustituciones, lejos de las "miles" que denunció la oposición, a quien ha afeado su "alarmismo" en este caso.

Según sus cifras, estos retrasos, "que no impagos", afectaron a 400 trabajadores de servicios sociales, a 117 del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), a seis del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y a uno del servicio valenciano de empleo (Labora). "No fueron miles (de impagos), no fueron oleadas y no se extendieron por toda la Generalitat", ha recalcado Merino, quien ha explicado que lo que se produjo fueron "retrasos" en el pago de las nóminas de "algunos" (524) trabajadores sustitutos.

Además, ha sostenido que estos retrasos son "recurrentes", se produjeron en los ocho años de gobierno del Botànic sin que se solucionaran y "no se han agudizado" sino que "cada día que pasa todo va mejor". "Estamos poniendo todo de nuestra parte para mejorar el funcionamiento y que las incidencias sean las menores posibles", ha garantizado.

La oposición triplica el alcance

Sin embargo, las cifras aportadas por el diputado del PSPV, José Antonio Díaz, reflejan un número mucho mayor de incidencias en los pagos. Solo con los datos facilitados a los socialistas por cuatro de las diez conselleries, los problemas en los pagos se elevarían por encima de los 1.700 casos: 1.389 en Justicia; una decena en Educación; 117 en Agricultura (en el Ivia, concretamente) y 218 en Presidencia. "Dato mata relato", ha agregado Díaz para dar por probado que estos fallos sí son "generalizados". Cabe destacar, no obstante, que las cifras de Merino son referentes a enero y las del PSPV amplían ese foco temporal.

El diputado socialista ha criticado el "oscurantismo" y la "opacidad" del Ejecutivo de Carlos Mazón, ya que según ha denunciado Servicios Sociales, Sanidad, Hacienda, Medio Ambiente, Innovación y Cultura no han atendido a la solicitud de información. Díaz se ha preguntado cuántas incidencias más se pueden acumular en estas áreas, especialmente en el departamento de la vicepresidenta Susana Camarero.

El "miedo" del Botànic a Nefis

Respecto a la entrada en vigor del nuevo sistema de gestión económico-financiera Nefis, Merino ha defendido la "valiente" decisión del Consell de ponerlo en marcha frente al "miedo" del Botànic de hacerlo antes de la campaña electoral del 28M.

"Ni técnicamente, ni económicamente, ni estratégicamente podíamos cambiar lo que estaba predestinado a ocurrir", ha dicho la consellera, que ha insistido en que "incluso con Nefis" no ha variado el volumen de incidencias en los pagos "posteriormente subsanadas".

Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís y exconsellera del ramo, ha pedido a Merino "ahorrarse la riña moral" al anterior Consell y ha cuestionado que pese a esas críticas, la consellera "se ha quedado a todos los del Botànic que llevaban el tema", en referencia a la interventora general, Amparo Adam, y el director general de nuevas tecnologías, José Manuel García Duarte.

La portavoz valencianista también ha cuestionado que los fallos sean "recurrentes", como defiende Merino. "Hacía muchos años, desde que gobernaba el PP, que no pasaba", ha aseverado, apuntando a "impagos de más de diez días de retraso en dependencia", en las nóminas de "más de 3.000 profesores" o en el salario de marzo de los trabajadores del Hospital de Elx.

El pago a proveedores

Es más, la portavoz de Compromís ha denunciado el aumento del periodo medio de pago a proveedores (PMP), pasando "de poco más de 20 días a 53". "La Generalitat no tiene 'cash' para pagar a las empresas (...) El PP no está pagando ni a las empresas ni a los trabajadores", ha reprochado.

En su réplica, la consellera ha insistido en que los impagos "no son generalizados" y ha asegurado que no tiene conocimiento de impagos en Justicia y que su departamento contesta a todas las peticiones de documentación, además de afirmar que el Botànic hubiera sufrido "los mismos problemas" si hubiera continuado gobernando. Por eso ha pedido "complicidad" a la oposición en lugar de seguir con sus críticas.

Sobre el PMP, ha achacado la bajada del plazo en 2021, 2022 y 2023 a los fondos extraordinarios recibidos en estos ejercicios. "Ha existido un dopaje a la hora de tener una liquidez que ya se ha acabado", ha ilustrado, y ha remarcado que el periodo actual es el "habitual" si se compaña con años anteriores a 2020.

