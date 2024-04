La 1ª MIR de Psiquiatría elige el Peset: "Cuando tienes buena salud mental puedes afrontarlo todo"

Su número, el 417. Esa era la posición de la valenciana Nuria Pérez, nacida en Tavernes de la Valldigna, en la elección de su plaza de residencia médica (MIR). Estaba tranquila porque no iba a tener problema. Su elección la tenía más o menos clara: Psiquiatría en el doctor Peset de València. Estar cerca de casa en un "hospital familiar" -dos conceptos claramente relacionados- han pesado mucho en su elección, aunque su concienciación sobre la salud mental, un problema tan presente en la agenda pública, ha sido determinante. La suya es "una generación que habla de salud mental" por atreverse a "comprender al resto de la gente".

¿Por qué Psiquiatría y por qué el Peset?

Es una especialidad que siempre me ha atraído mucho, desde el instituto. Comencé Medicina con esa idea en la cabeza, aunque no me he cerrado a valorar otras especialidades como Reumatología o Dermatología. Al final, me he dejado llevar por el corazón. En cuanto al Peset, este hospital tiene un ambiente muy familiar, imprescindible para estar a gusto, trabajar bien y poder ayudar a los pacientes. Y, además, tiene una formación muy potente.

Habrá algún elemento que le resulte más atractivo.

Tener mucho contacto con el paciente. Creo que es una especialidad muy personal, que puede ayudar de forma directa. En ello creo que ha influido mi madre, que es enfermera. Es mi referente. No soy médica vocacional desde los 10 años, pero me gustaría aspirar a tener ese trato que ella tiene con los pacientes.

Se trata de una especialidad ligada a un asunto muy de moda: la salud mental. ¿Por qué es tan importante?

Tener una buena salud mental es la base para el resto. Cuando alguien está bien mentalmente, puede afrontar el resto de problemas de la vida, como el trabajo o la dificultad de acceso a la vivienda. Lamentablemente, sentirse bien con uno mismo es cada vez menos frecuente; especialmente, entre los jóvenes que están acudiendo más a la consulta. Hay que poner el foco, ayudar a la gente con este tipo de problemas y centrarse en la prevención.

¿Sigue existiendo el estigma?

En parte sí y en parte no. Cada vez, somos más conscientes de su importancia. Se habla de gente con depresión o trastorno de consulta alimenticia y eso ayuda a que la gente lo identifique y pida ayuda. Sin embargo, el estigma continúa en los trastornos más psicóticos, como la esquizofrenia, que necesitan medicación. Así como ir al psicólogo está más normalizado, es más cómodo hablar de ello; no ocurre lo mismo con las consultas al psiquiatra. Sigue existiendo una carga emocional más fuerte que hay que seguir trabajando.

«La prevención es importante y pasa por buenas condiciones laborales y un acceso fácil a la vivienda»

¿Qué reacción se ha encontrado al elegir Psiquiatría?

El estigma no es solo hacia el paciente, sino también a los médicos. En mi caso, ha habido quien me ha recomendado hacer alguna especialidad más sencilla porque Psiquiatría tiene paciente que pueden ser más agresivos. Pero otros, como mi abuelo, están encantados porque cree que ayuda mucho a la gente.

Nuria Pérez ha escogido el Doctor Peset para realizar su residencia en la especialidad de Psiquiatría. / Fernando Bustamante

¿Influye la edad también en el estigma?

En gran parte, sí. Es una cuestión generacional. Mi generación habla mucho de ello, más que las anteriores que no han tenido esa visión. Bien es cierto que también influye haber tenido un caso cercano o no en tu entorno.

Los políticos insisten en la necesidad de abordar la salud mental, pero ¿qué necesita el sistema sanitario?

Es necesario trabajar en red, de forma conjunta. La salud mental involucra a varios especialistas -enfermeras, psiquiatras, psicólogos - y se tiene que trabajar en equipo. Además, es necesario reforzar los equipos, especialmente las plazas de psicología. Hay mucha gente que no tiene acceso a ellas y, cuando alguien necesita ayuda psicológica, suele ser urgente. Además, la falta de profesionales de psicología hace que se crea que quien acude a un hospital, solo va a recibir medicación y que eso no sirve de nada. Y no es así. Si se reforzaran los equipos se podría valorar cuándo el paciente necesita tratamiento psicoterapéutico o farmacológico. Los psiquiatras no solo recetan fármacos, también realizan terapia psicosocial.

Creo que es necesario hacer mucha prevención y eso pasa por reforzar la situación socioeconómica de la gente: que tenga condiciones laborales dignas, un sueldo que permita llegar a fin de mes sin estrés y facilitar el acceso a la vivienda.

Seis años de carrera universitaria y una intensa preparación para el MIR. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con bastante miedo, pero creo que es lo normal estar inseguro porque el aprendizaje es de forma práctica. Es una etapa completamente nueva en la que conoces a gente muy diferente, pero tengo mucha ilusión y muchas ganas de aprender.

En pleno debate sobre las guardias de 24 horas, ¿tiene alguna opinión al respecto?

Las veo inhumanas porque no puedes atender bien a los pacientes. Creo que es un riesgo para ambos. A mí no me gustaría que me atendiera alguien que lleva 18 horas de guardia, aunque creo que las 17 horas tampoco es la solución. Veo más factible un turno de 12 horas como en Enfermería; son muchas, pero es más razonable.

