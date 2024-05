Morant acusa a Mazón de constituirse como la oposición al Gobierno de España

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant ha acusado a Mazón de constituirse como la oposición al Gobierno de España y le pide que "convenza" a Alberto Núñez Feijóo de que desbloquee el cambio en el modelo de financiación. Morant ha hecho estas declaraciones a su llegada al Comité Nacional de los socialistas valencianos preguntada por el voto en contra de los socialistas valencianos en las Corts al fondo de nivelación.

La secretaria general ha indicado que "no vamos a caer en las trampas del PP y de Mazón" y ha explicado que "la primera sorpresa es que el president, Carlos Mazón, lleva a las Corts todos los temas que tiene pendientes con el Gobierno de España porque se ha constituido como la oposición al Gobierno de España". Y por ello le ha pedido que "tanto en el fondo de nivelación o el cambio de modelo de financiación es convencer a Feijóo que es el que está bloqueando el cambio de modelo de financiación y no quiere sentarse con el Gobierno de Sánchez".

El agua de l'Albufera

En su intervención, Morant también ha respondido a las acusaciones de Mazón y Catalá sobre las aportaciones de agua de l'Albufera de València. Ha asegurado que "va a combatir las mentiras" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a la aportación de los caudales previstos para l'Albufera de València. "Es un nuevo bulo y una nueva mentira de Mazón, que no merece la sociedad valenciana", ha reprochado.

En estos términos se ha pronunciado Morant este sábado, en declaraciones a los medios antes del Comité Nacional del PSPV-PSOE, al ser preguntada por las acusaciones mutuas intercambiadas este viernes entre el jefe del Consell y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la situación del trasvase de agua a l'Albufera. "No son acusaciones mutuas, el Gobierno de España le dice a Mazón que miente y que la política no puede ser basada en la mentira", ha sostenido.

En este contexto, el president de la Generalitat acusó al Ministerio y a su titular de "desidia y mentir tres veces" sobre la aportación de los causales previstos para el lago. A su vez, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, exigió al Ejecutivo que "deje de engañar deliberadamente" a los valencianos y "envíe los 20 hm3 que reclama desde diciembre Mazón y que vienen recogidos en el artículo 13 del Plan Hidrológico".

"Mazón miente cuando dice que l'Albufera no está recibiendo los hectómetros de agua que estábamos --el Gobierno-- comprometidos --a trasvasar--", ha insistido Diana Morant, quien ha reprochado al jefe del Consell que "mienta". "Vamos a combatir esas mentidas, entre otras cosas porque somos los que defendemos que con la mentira no se puede ir a ningún lugar".

Recortes del Consell

De lo que quiere hablar el PSPV en las Corts, ha indicado, "es de por qué Mazón está empezando a recortar". A su juicio, el Gobierno de Mazón "ha venido a recortar derechos y libertades -lo vemos en las cinco leyes de la vergüenza ante las que se han presentado 300 enmiendas-".

Porque "no queremos blanquear el franquismo ni que se recorten los derechos humanos de las víctimas; ni la libertad informativa; ni el derecho a la enseñanza del valenciano en las aulas ni con el derecho a la transparencia y el buen gobierno que tenemos garantizado por el anterior Gobierno", ha indicado.

Tampoco, ha agregado, queremos los recortes que ya han anunciado en materia educativa. El PP, "en el primer curso que ha metido mano ya ha metido la tijera", recortando "200 unidades de infantil y primaria, a la mitad la oferta de la FP, en el valenciano".