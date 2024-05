La acampada propalestina de la UPV resiste

El alumnado de la Politècnica que organiza la Acampada por Palestina resiste. Tras siete días de protesta en los que el estudiantado ha ocupado parte de los jardines de los campus de Vera, varios vicerrectores de la universidad recibieron a una delegación de estudiantes para escuchar sus demandas.

Además, este martes la protesta conectará en directo con el periodista palestino Momin Abu Owda para hablar de la situación en la Franja y cómo está afrontándola desde su posición. Lo harán a través de su Instagram, como parte de las actividades que están organizando durante la acampada.

La UPV fue la cuarta facultad valenciana que se unió al movimiento propalestina. La primera de España fue la UV, que aguantó 20 días y llegó a levantar barricadas para ocupar durante 24 horas toda la facultad de Filosofía, aunque finalmente se disolvió para realizar movilizaciones en las calles. Fueron los pioneros y los que extendieron el movimiento, primero a la Universidad de Alicante y luego a campus de Madrid, Barcelona y todo el estado, que siguieron los pasos de la UV.

La tercera facultad en unirse fue la UJI, y ese mismo día pero unas horas más tarde hizo lo propio la UPV. Sus demandas coinciden con las del movimiento estudiantil estatal, siendo la principal la ruptura de relaciones de la UPV con los campus de Israel o con empresas que colaboran activamente con el apartheid que Israel aplica a los palestinos. Además, piden al Gobierno de España que cese el envío de armas al estado hebreo y que rompa relaciones diplomáticas.

Estudiantes de la UV dormirán en el campus para mostrar sus solidaridad con Palestina / Loyola Pérez de Villegas

Promesa de las universidades

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que agrupa a 50 centros públicos y 26 privados anunció este jueves la ruptura de relaciones con los campus y centros de investigación de Israel.

El organismo dirigido por la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) Eva Alcón aseguró en un comunicado que se comprometen a "revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

De hecho, los centros se comprometen a "intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar nuestros programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada".

Las universidades españolas remarcan que "hacemos nuestro el sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo para que, desde distintas instancias, se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo". Pese a esto, las acampadas por Palestina reivindican que se cumpla esa ruptura de lazos con el estado hebreo antes de disolverse.

Sin embargo, los estudiantes piden "hechos" y no palabras ya que el comunicado, explican, no se ha materializado pese a la promesa de la Conferencia de Rectores, y afirman que no levantarán el campamento hasta que no vean un cambio real.