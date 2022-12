Loriguilla tendrá a partir de hoy una nueva alcaldesa, Montse Cervera. Se trata de la tercera vara de mando entregada en esta legislatura para el municipio de Camp de Túria, que comenzó gobernando con Ciudadanos con Sergio Alfaro al frente. Sin embargo, en junio se presentó una moción de censura a través de un pacto antinatura entre PSPV y PP para apartar del gobierno a Alfaro y su equipo. Ese acuerdo les costó la militancia en el partido a los firmantes, que quedaron en el grupo de no adscritos.

Desde ahí, los dos integrantes del PSPV y los tres del PP pactaron repartirse el año que quedaba hasta elecciones: durante seis meses gobernaría Carlos Rodado, exsocialista, y a partir de diciembre lo haría Montse Cervera, candidata expopular. Hoy se ha producido ese cambio y Cervera se convierte así en la tercera alcaldesa de Loriguilla en esta legislatura.

Cervera afronta estos seis meses "con muchas ganas e ilusión" para terminar todos los proyectos iniciados en este último año. Reconoce que con los socialistas ha trabajado muy bien, "por el pueblo", y como ha señalado en el discurso de investidura, "a favor de vecinos y vecinas y a favor del sentido común en la gestión pública". Además, ha lanzado un dardo al PP al asegurar que está a favor "de romper absurdas líneas rojas que establecen los partidos políticos, que nada saben de lo que supone la vecindad y la convivencia de un pueblo como Loriguilla".

Readmisión en el PSPV

Desde que se firmara la moción de censura el 17 de junio y se consensuara el relevo en la alcaldía, ha sido Carlos Rodado quien ha gobernado en Loriguilla con un "muy buen equipo". Cabe recordar que, como no adscritos, los ediles no podían asumir carteras ni áreas, todo recae sobre el primer edil. Sin embargo, ha podido contar con ellos para el trabajo interno y todo ha funcionado a la perfección pese a las discrepancias políticas que se presumen entre PSOE y PP. "Antes era un todos contra todos, lo que nos llevó a unirnos contra la moción de censura, y hemos hecho más en seis meses que el equipo de gobierno de Ciudadanos en tres años", dice Rodado. Cabe recordar que el PSPV dio apoyo a Ciudadanos para gobernar, pero se perdió la confianza y Alfaro los expulsó del gobierno. Por ello, durante la etapa de Rodado como alcalde, "la oposición ha sido destructiva".

En este punto, el ya concejal ha indicado que va a solicitar su readmisión en el partido socialista ahora que ya no tiene la vara de mando. Cree que su agrupación dejó la puerta abierta pese a que no podían tolerar que pactara con los populares, por eso se dio de baja antes de firmar el pacto, lo que califica de "sacrificio".

No habrá oportunidad para los ediles populares una vez termine esta legislatura. Según señala Cervera, su partido se desvinculó por completo de ella y sus dos compañeros cuando presentaron el documento en junio. Desde entonces, no ha sabido nada de la dirección provincial, por lo que entiende que no hay opción de volver. Ahora bien: Cervera plantea poder formar un partido independiente en Loriguilla donde haya cabida para ella y los concejales no adscritos que la acompañan.

Los no adscritos doblan a los militantes

En este punto cabe subrayar que en el consistorio, los concejales sin partido doblan a los afiliados. Así queda el recuento tras la última baja producida esta semana. Se trata de Javier Cervera, el segundo del exalcalde Sergio Alfaro, militante de Ciudadanos y portavoz en el pleno municipal. Su baja llegó al consistorio y se dará cuenta de ello en el próximo pleno que ya presidirá la nueva alcaldesa. En estos momentos, en el grupo de los no adscritos hay dos concejales exsocialistas, Carlos Rodado y Manuel Cervera, tres populares, Montse Cervera, Santiago Riubio y Maria Isabel Aliaga, y ahora Javier Cervera.