Sorpresa en San Antonio de Benagéber. La candidata de UCIN, Eva Tejedor, ha sido elegida alcaldesa de la localidad -es la primera mujer en ostentar la vara de mando- con sólo un representante en el pleno municipal. En una elección con voto secreto, un procedimiento poco habitual, Tejedor ha recibido siete votos frente a los cinco conseguidos por el representante de Aisab, Enrique Santafosta; ha habido también un voto en blanco.

La proclamación de la alcaldesa ha sido posible al recibir el apoyo de Vox, PP y Guanyem Sab. Según han declarado los representantes de UCIN, estos partidos han sabido "dejar a un lado sus diferencias ideológicas, anteponiendo el bienestar" de los vecinos y vecinas de San Antonio de Benagéber (Camp de Túria).

Alcaldesa de consenso

Tejedor ha sido la primera sorprendida porque ha confesado que "no me lo esperaba" tras recibir la vara de mando. De hecho, la elegida sólo ofreció un breve agradecimiento a sus familiares, en especial a su padre, al no haberse preparado ningún discurso.

Durante el pleno, el representante de Guanyem SAB ha reconocido que Tejedor era la "alcaldesa de consenso" en un momento en el que la localidad necesitaba "un cambio de rumbo". Además, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el pleno municipal en una legislatura que se antoja "complicada", aunque ha confesado que la prioridad de la primera edil ha sido siempre San Antonio de Benagéber.

La actual alcaldesa formó parte del equipo de gobierno de Santafosta en la legislatura 2015-2019, aunque renunció al cargo de concejala de Fiestas y Servicios Sociales durante agosto de 2018, por el "mal trato" recibido por parte del consistorio.