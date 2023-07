Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria celebró el pasado sábado la Nit de l’ Esport en las instalaciones de la Piscina Municipal, con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria de los 36 clubes y entidades locales del municipio, así como premiar a aquellos deportistas de élite que han destacado en las diferentes disciplinas a lo largo del año.

El acto contó con la participación de más de 200 personas del ámbito deportivo que no quisieron perderse esta cita, con la que el consistorio reconoce la dedicación, el esfuerzo y el espíritu deportivo de las entidades deportivas.

El Ayuntamiento realizó una mención especial a Rubén Burgos, deportista profesional que fue reconocido por el Pleno del Ayuntamiento en 2021 por sus méritos como entrenador, tras la consecución de la Eurocup en 2021 y en mayo de este año se coronó con el Valencia Basket como campeón de la liga Endesa de baloncesto femenino. Burgos, que se encontraba fuera de Riba-roja por motivos profesionales, quiso enviar un vídeo de agradecimiento y apoyo al deporte local, desde su faceta de formador con las categorías inferiores.

También se reconoció expresamente a deportistas como Enma Llopis, con un destacado palmarés como atleta; 4ª en el Campeonato de Europa de Duatlón Cross sub 23, campeona de España de campo a través por equipos sub 23 y subcampeona autonómica de triatlón sub 23, al atleta Vicente Contelles, campeón de la Copa de Clubes y con una dilatada trayectoria deportiva a nivel nacional y a Carolina López, que ha conseguido seis medallas nacionales consecutivas en los últimos años en la disciplina de taekwondo y ocupa la primera posición en el ranking de la Comunidad Valenciana.

Los clubes fueron reconocidos en diferentes categorías; impulso al deporte, promoción del deporte base, promoción del deporte autóctono, promoción del deporte tradicional, proyección autonómica, proyección nacional, valores deportivos y humanos y compromiso social.

Esta gala fue broche de oro a la XXXVI Semana Deportiva de Riba-roja de Túria, que culmina tras un amplio programa de actividades y competiciones de todas las disciplinas deportivas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, destacó ‘nuestro compromiso pasa por fomentar el espíritu deportivo y saludable en nuestro municipio, y hemos querido reconocer y agradecer el gran esfuerzo y dedicación que los clubes realizan en el impulso y fomento del deporte base’, ha destacado el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

El acto estuvo amenizado por el grupo local Jimmie Sue y por la animación del Club HC Esport, que invitó a los asistentes a sumarse al acto a ritmo de bachata.