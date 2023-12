El Consell del Botànic se comprometió en marzo a destinar 23 millones a la prolongación del metro de Riba-roja de Túria hasta el casco urbano del municipio, en pleno casco antiguo. Una promesa que no se cumplirá este ejercicio y posiblemente tampoco el siguiente. Hoy, tras una reunión entre el alcalde Robert Raga y el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Vicente Dómine, se ha dejado sobre la mesa que este proyecto se incluirá dentro del Plan de Movilidad Metropolitano, donde se encuentran una decena de proyectos más de movilidad urbana de toda el área circundante a València.

No se ha hablado de cifras ni inversión, pero parece seguro que no serán los 23 millones de euros anunciados por la anterior consellera de Movilidad, Rebeca Torró. El proyecto no apareció en los presupuestos de la Generalitat de PP y Vox para 2024, por lo que se desconoce cuándo será viable llevarlo a cabo. A lo que sí se ha comprometido Dómine es a plasmarlo en ese plan de movilidad que priorizará la intermodalidad del transporte público, la eficiencia de los tiempos y la frecuencia de recorrido. En concreto, este proyecto buscaba ser un acceso al río Túria desde València y en transporte público: de la capital a la naturaleza en apenas media hora.

El proyecto fue avalado por el estudio encargado de la Generalitat a la Ingeniería CPS, que confirmó la viabilidad tanto económica, ambiental y social, de la construcción de un túnel desde la actual estación de metro que permitirá tener una nueva parada en el centro del municipio, en concreto junto al Barranc dels Moros y que conectará con el Parque Natural del Túria.

La nueva estación de metro, deberá integrarse en el proyecto ‘Porta del Túria’ del estudio de ingeniería Vetges Tu i Mediterrania SLP, que plantea convertir la zona en un parque urbano que conecte el Barranc dels Moros hasta el Parque Natural del Túria con itinerarios peatonales y rodados. Una zona de esparcimiento urbano que se enmarca en el Plan Director del Barranco de los Moros para su renaturalización. Una propuesta que contará con la financiación de dos millones de euros, concedidos al Ayuntamiento de Riba-roja provenientes de los Fondos Next Generations para la dinamización turística del municipio.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha valorado el encuentro y ha asegurado ‘vamos a trabajar conjuntamente con la Generalitat para lograr el compromiso que adquirimos con los vecinos y vecinas de Riba-roja y poder disponer de una estación de metro en el centro urbano, que permita además una conexión real con el Parque Natural del Túria y los Conservatorios Profesionales de Música y Danza que recibe diariamente alumnado de toda la provincia’.

Mejora de accesos y servicios

Otro de los aspectos tratados en la reunión ha sido el referente al área industrial de Riba-roja. Vicente Dómine ha manifestado su disposición a atender las demandas tanto de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, FVET como de los municipios del Eje A3. En este sentido, ha explicado que trabajará junto al Ministerio de Fomento en resolver en enlace de la A3 con la AP7.

Dómine ha trasladado al alcalde su preocupación ante la carencia de ejes secundarios en la zona industrial que agilicen el tráfico denso que soportan ambas autovías. Por ello ha solicitado a Raga que, desde el Ayuntamiento, se estudie la posibilidad de conectividad del área industrial a través de vías secundarias que sean compatibles con la planificación urbanística del municipio.

Paralelamente y atendiendo una histórica reivindicación del sector logístico, el secretario autonómico ha anunciado que impulsará un programa de estacionamientos para transporte de mercancías, en aquellas parcelas municipales o privadas, con uso compatible, que ceda el Ayuntamiento. Éstas serán zonas seguras, iluminadas y con los servicios esenciales para los transportistas.