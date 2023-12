La suerte tiene sus curiosidades. Elo decidió quedarse la administración de loteria de Vilamarxant hace un año. Y en su primero sorteo de Navidad ha repartido 40 millones de euros del Gordo. 10 series, 110 billetes que ha vendido todo por ventanilla en décimo.

Y lo ha hecho con un número “muy feo”, el 88.008 pero que, ahora será uno de los más bonitos de su vida. “Mi padre decía que ese núnero tenía algo y a mí no me gustaba nada -, cuenta a Levante-EMV minutos después de salir el núnero-. A mí no me gustaba pero nos lo acabamos quedando todos los de la familia”.

La alegría, las lágrima y la ilusión han inundado este pequeño municipio del Camp de Túria, pues muchos de sus vecinos han sido agraciados con el “Gordo”. Pitos, tracas, el sonido del champán y los gritos han sido la banda sonora de este sorte de Navidad en el municipio

Un décimo feo

Mientras este periódico hablababa con la “lotera” han entrado gritando dos amigas de 18 años, Alejandro y Rocío, que compraron el décimo a medias a pesar de que era muy feo. "Estamos que no nos lo creemos" -, repetía ella-. Qué fuerte. Qué fuerte.

La noticia les ha pillado en casa. Rocío ha llamado llorando a Alejandro y, rápidamente, se han encontrado en la administración de la avenida.

El premio compartido -200.000€ para cada uno- lo destinarán a ayudar a sus familias y a costearse sus estudios universitarios. Ella, enfermería; él, arte dramático.