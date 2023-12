Cada vez queda menos para uno de los días más esperados del año. La ilusión regresa con el tradicional Sorteo Extraordinaro de la Lotería de Navidad que se celebra, como cada año, el próximo 22 diciembre.

Millones de personas participan en este sorteo comprando sus décimos, y aunque en realidad es dificilísimo salir premiado con 'El Gordo', la ilusión se respira en el ambiente, y es que los niños de San Idelfonso volverán a repartir alegría.

Todo lo que no debes hacer con tus décimos

La Policía Nacional ha compartido varios vídeos en su cuenta de TikTok con una serie de advertencias que deben tener en cuenta todas las personas que compren un décimo para el Sorteo Estraordinario de la Lotería de Navidad. "Esto es lo que nunca debes hacer con tu décimo de lotería", comienza advirtiendo la agente en uno de los vídeos.

"No se lo confíes a nadie, guárdalo en un lugar seguro y hazle una foto o anota el número y la serie por si lo pierdes", son las primeras recomendaciones. Además, explica que si decides compartir un décimo con alguien también tienes que ser precavido: "Si lo compartes con alguien no te desentiendas de él, fírmalo y guárdate una fotocopia".

Finalmente, explica que en caso de robo no debes entrar en pánico, y que si previamente le has hecho una fotografía lo que debes hacer es acudir inmediatamente a denunciar el robo. "Si resulta premiado sé discreto y no esperes hasta el último momento para cobrarlo, ya que caduca a los tres meses", recomienda al final.