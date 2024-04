Los alumnos de los colegios de Requena, confinados por el humo del incendio en la planta de reciclaje

El incendio del pasado 15 de abril en la planta de residuos de San Antonio de Requena sigue activo tras varios días. Como consecuencia del fuego, el humo en ciertas zonas y horas del día en la comarca de Utiel-Requena se vuelve más intenso para muchos vecinos que siguen las instrucciones del ayuntamiento de la localidad a través de los diversos canales de comunicación que tiene el consistorio que dirige Rocío Cortés.

Teresa Andreu

A pesar de que desde la Conselleria de Medioambiente se llevan a cabo de forma diaria controles de calidad del aire de la zona, fuentes municipales confirman que los colegios de Requena están confinando a los alumnos de forma preventiva siguiendo así las recomendaciones tanto de la conselleria como del consistorio. De este modo, todas las actividades físicas se están realizando dentro de los gimnasios de los centros escolares y durante el rato del recreo el alumnado se está quedando dentro de las aulas.

La alcaldesa popular Rocío Cortés ha querido mandar un mensaje de “tranquilidad” a la población ante la continuidad del incendio en la planta de residuos de la pedanía de San Antonio, donde el fuego, según los bomberos, continuará varias semanas hasta que se acaben de consumir los plásticos que se están quemando y que generan los malos olores y la humareda.

Cortés ha asegurado que la situación del nivel de emergencia no ha cambiado desde el lunes y se está en el nivel de riego “cero”, nivel en el que solo se hacen “recomendaciones” para que los vecinos y vecinas más sensibles (personas más mayores, menores de edad, embarazadas, pacientes con asma, etc) sigan los consejos emitidos por las autoridades tanto sanitarias como medioambientales que día a día se remiten desde las respectivas conselleries de la Generalitat Valenciana. "No hay ningún peligro", resalta.

"Estoy desde primera hora en contacto con las conselleries y si hay alguna novedad se comunicará a la población, como se está haciendo en todo momento a través de los canales oficiales de comunicación municipales", explica la también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que entiende que los vecinos, sobre todo las 1.700 personas que viven en San Antonio más cerca de la planta que ha ardido, estén preocupadas por el humo y olor que se pueda producir en ciertos momentos del día.

Según las mediciones de este viernes en la unidad fija instalada en San Antonio por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, la calidad del aire es "razonablemente buena". Pese a ello, Cortés asegura que "si hay alguien especialmente sensible" al humo y los olores, "es recomendable seguir las recomendaciones" de la Generalitat. Asimismo, la alcaldesa ha querido desmentir las acusaciones por parte de la oposición del PSPV de que no se ha informado a la población, tal como criticaron este jueves.

Recomendaciones del ayuntamiento y de la conselleria

El Ayuntamiento de Requena, coordinado con la Conselleria de Medioambiente, está llevando a cabo de forma diaria controles de calidad del aire. Además, se ha puesto al servicio de los vecinos de la comarca un enlace con el que pueden medir los valores de dicha contaminación atmosférica a lo largo del día. Los datos de la calidad del aire en la Comunitat Valencia se pueden consultar a través de la app GVAire y en https://ica.miteco.es/.

Desde el consistorio requenense se recomienda a la población que mantengan las ventanas cerradas y siga las siguientes recomendaciones:

Con respecto a los grupos de riesgo, tanto los niños como las personas mayores así como las personas sensibles que tengan afecciones respiratorias, se recomienda que intenten evitar la estancia prolongada al aire libre, sigan con el plan de tratamiento médico en cada caso y acudan a los servicios de urgencias si el estado de salud empeora.

En relación a la población en general se recomendaciones consistenen en reducir toda actividad al aire libre y realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Para aquellas personas que realicen trabajos al aire libre es recomendable que usen mascarillas.

Según informa el ayuntamiento, todas estas recomendaciones se deben seguir mientras se perciba el olor a la combustión procedente del incendio.

Desde la conselleria de Sanidad recomiendan que las mascarillas quirúrgicas y uso de pañuelos no son protección segura contra el humo del incendio, por lo que aconsejan para una protección segura el uso de mascarillas tipo FFP2.