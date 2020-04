Reparten mascarillas en la estación de tren de l'Alcúdia de Crespins

Mañana martes y el miércoles se entregarán mascarillas higiénicas en la estación de tren de l'Alcúdia de Crespins. Los ayuntamientos de esta localidad y de Canals han informado que a lo largo de estos dos días la agrupación de voluntarios de Protecció Civil de l'Alcúdia de Crespins hará entrega a los usuarios del tren de mascarillas para garantizar la seguridad de los viajeros para desplazarse a su puesto de trabajo, según han informado desde los consistorios.

La iniciativa excepcional se lleva a cabo para cumplir con la campaña «Cultura Protecció Personal» iniciada por el Gobierno de España. Así, mañana está previsto que se repartan un 40 % de las unidades previstas, y el miércoles el 60% restante.

La campaña «Cultura Protección Personal» tiene como objetivo facilitar el hábito de uso de mascarillas a los ciudadanos que se desplacen en transporte público a sus puestos de trabajo. Para determinar quién tiene que utilizar estas u otras mascarillas, tienen que seguirse las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en particular de la guía de buenas prácticas que ha elaborado el Ministerio de Sanidad.

El uso de mascarillas solo está recomendado cuando no sea posible mantener una distancia de dos metros con otras personas, por lo que si los desplazamientos se hacen en vehículo particular, con moto o caminando, no son necesarias.

Los puntos de entrega de las mascarillas serán las estaciones de tren, metro y estaciones de autobuses, siempre a los que tomen el transporte público y no a los que vuelvan de este. Desde los ayuntamientos de l'Alcúdia de Crespins y de Canals han agradecido «la colaboración de todos los usuarios de los transportes públicos, que han tenido en consideración utilizar el tren para acudir a su puesto de trabajo».

