SPPLB vuelve a pedir que Benigànim acabe con las patrullas unipersonales

«Un único agente no puede atender en condiciones un accidente de circulación y menos con heridos, o un caso de violencia de género, o reducir a un agresor. Urge poner solución a esta situación», subrayaba SPPLB en un comunicado. Asimismo, la agrupación criticaba las palabras al respecto de Amparo Canals, alcaldesa de Benigànim, declaraciones recogidas por este diario en su edición del pasado 16 de marzo. SPPLB señalaba que la orden de cierre por falta de personal la había dado la regidoría de Seguridad, por lo que no entendía que la edil no tuviese constancia de ello, e indicaba que el consistorio abonó en enero los servicios extraordinarios realizados desde septiembre del año anterior, lo que explicaba el consumo de dos terceras partes del presupuesto anual para estas nóminas.