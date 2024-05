Se declara un nuevo incendio provocado en el barranc de la Xara de la Pobla del Duc

No parece que sea casualidad. La zona del Barranc de la Xara -perteneciente a la Pobla del Duc- fue de nuevo pasto de las llamas durante la madrugada del pasado lunes. Así, a las tres y media de la madrugada se declaró otro incendio forestal en esta porción de terreno natural emplazada en la localidad de la Vall d’Albaida.

Desde el Consorci de Bombers confirmaron que «estuvieron trabajando de madrugada cuatro dotaciones de bomberos de Ontinyent, Xàtiva y Alzira, un sargento del Consorcio y una unidad de bomberos forestales de GVA».

Ya por la mañana, sobre el terreno se mantuvieron dos dotaciones de bomberos, cuatro Brifo y un técnico forestal del Consorcio. Aunque la evolución del siniestro fue «positiva», sobre el terreno se mantuvieron efectivos durante todo el día. De hecho, se incorporó una unidad de bomberos forestales de la GVAa los trabajos de extinción del incendio durante la mañana.

Se da la circunstancia de que a finales de febrero esta parte de la Pobla del Duc ya fue pasto de las llamas -tal y como puede apreciarse en la galería de fotos que precede estas líneas-, registrándose un conato previo antes de que se desatara un incendio forestal. Entonces, la concatenación de dos focos —el primero fue extinguido antes de extenderse— en un lapso de varias horas deja entrever la posibilidad de que de la Pobla del Duc fue un incendio causado por la mano del hombre. Aún no hay una explicación oficial de las causas de lo ocurrido. Ahora, vuelve a suceder un episodio similar en la localidad. Y en la misma zona.

En aquel momento, los efectivos movilizados por Emergencias también se vieron obligados a trabajar a destajo durante toda la noche para impedir que el incendio se propagara.

El barranc de la Xara de la Pobla del Duc, arrasado por el fuego / Perales Iborra

Las fuertes rachas de viento que se estaban en los últimos días —se decretó una alerta amarilla— se convirtieron en un enemigo más a la hora de extinguir un incendio. Tras varias horas de intensas tareas, el siniestro se dio por estabilizado a las dos de la madrugada. Además, Vicent Gomar —alcalde de la Pobla del Duc— confirmó a Levante-EMV aquel que horas antes de que se declarara el incendio en los dominios del Barranc de la Xara, se registró otro conato en una zona cercana, la Font de Miñana: «Aún no sabemos cuanta porción de terreno se ha visto afectada. Está todo arrasado, devastado. Era un polvorín, ya que había mucha vegetación seca. Las informaciones que me han llegado apuntan que hubo un conato anterior, que fue apagado horas antes. Las casualidades no son usuales en este tipo de episodios tan dañinos».

Ayer, el primer edil explicó que entre el incendio registrado a finales de febrero y el del pasado lunes se han localizado «cinco o seis» conatos de incendio en la misma zona: «Todos los episodios han tenido lugar en el paraje del Barranc de la Xara. El último, que tuvo lugar el pasado lunes se registró a las tres de la mañana. Todo apunta a que fue provocado. Las últimas informaciones que me han llegado confirman que está estabilizado».

Los incidentes se duplican

Tal y como publico este diario, desde que comenzó 2023 hasta el 30 de septiembre, los medios de extinción han sofocado 31 fuegos que han calcinado 61,78 hectáreas en los parajes de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida. La mano del hombre está detrás de la mitad de ellos. Las últimas estadísticas provisionales recopiladas por el Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la Generalitat contabilizan 14 incendios intencionados que calcinaron el 93,2% de las hectáreas totales afectadas (57,6 ha). Otros dos incidentes se originaron por negligencias relacionadas con las quemas agrarias.

