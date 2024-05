Es declara un nou incendi en una zona ja arrasada per les flames a la Pobla del Duc

No sembla que siga casualitat. La zona del barranc de la Xara —pertanyent a la Pobla del Duc— ha sigut de nou pastura de les flames esta matinada. Així, a les tres i mitja de la matinada s’ha declarat un altre incendi forestal en esta porció de terreny natural emplaçada a la Vall d’Albaida. Des del Consorci de Bombers confirmen que “hi han estat treballant de matinada quatre dotacions de bombers d’Ontinyent, Xàtiva i Alzira, un sergent del Consorci i una unitat de bombers forestals de la GVA”. En l’actualitat, sobre el terreny hi ha dos dotacions de bombers, quatre BRIFO i un tècnic forestal del Consorci. “L’evolució ha sigut positiva”, assenyalen.

El barranc de la Xara de la Pobla del Duc, arrasado por el fuego / Perales Iborra

Es dona la circumstància que, a finals de febrer, esta part de la Pobla del Duc ja va ser pastura de les flames —tal com pot apreciar-se en la galeria de fotos que precedix estes línies—, amb un conat previ abans de desencadenar-se un incendi forestal. Llavors, la concatenació de dos focus —el primer va ser extingit abans d’estendre’s— en un lapse de diverses hores deixa entreveure la possibilitat que el de la Pobla del Duc va ser un incendi causat per la mà de l’home. Encara no hi ha una explicació oficial de les causes dels fets. Ara, torna a succeir un episodi similar en la localitat. I en la mateixa zona.

