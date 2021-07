Finalitzen les extraescolars a Ontinyent amb un destacat èxit de participació

El municipi d’Ontinyent va donar per finalitzat ahir el programa d’activitats extraescolars impulsat pel consistori per a aquest curs. Una agenda d’activitats en les quals han participat al voltant de 7.000 alumnes. La programació ha inclòs més de cinquanta activitats entre les que han estat conveniades amb les AMPES i les organitzades directament per l’ajuntament: l’escola d’estiu, les activitats esportives de molts diversos tipus, els programes de suport educatiu, els esdeveniments de caire cultural... El programa ha comptat amb una inversió total de 124.000 euros en el conjunt d’estes accions, amb una aportació de 67.000 euros de la Generalitat Valenciana.