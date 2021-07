La fusió d’òpera, pop i rock triomfa a la Glorieta d’Ontinyent

Cap de setmana ple de cultura a Ontinyent, on l’espectacle de fusió d’òpera, pop i rock proposat pel grup «Divina’s» va impressionar al públic assistent.

El seu concert reunia al voltant de 200 persones el passat dissabte a la Glorieta d’Ontinyent. L’actuació formava part tant de la programació de «Majors Actius» com de «Cultura de Barri», la programació cultural que ha impulsat i coordinat l’ajuntament aquest mes de juliol, i a la que han participat també diferents associacions i entitats culturals locals, com és el cas de l’agrupació de danses.

De fet, l’actuació de «Divina’s» va ser una de les diverses propostes culturals del cap de setmana, que, en paraules del regidor de Cultura, Àlex Borrell, «ha estat molt complet». A més del concert a la Glorieta, es va programar un interessant contacontes per a adults a la cúpula de Benarrai. També va actuar el Grup de Danses d’Ontinyent amb la Rondalla «La Comarcal» a la Plaça de l’Ajuntament. Per últim, es va celebrar un concert de la Colla de Xirimites i Tabals «El Regall» a la Plaça de Sant Domingo. Un programa que va destacar per la varietat.

La proposta cultural per barris d’Ontinyent es va adaptar a l’actual situació sanitària. «Tot es va produir a espais oberts i repartits per la ciutat, per tal de poder gaudir de la cultura de manera segura, al mateix temps que seguim fent costat tant a les associacions culturals locals i als i les professionals del sector», va concloure el regidor Àlex Borrell.