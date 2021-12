Al #PobleNou d'Ontinyent seguim veient com la falta de civisme i el vandalisme ens afecta de prop. Que caldria per a educar a la gent que fa estes coses? On està la Policía de barri com a ferramenta disuasòria? @ajOntinyent volem solucions ja. pic.twitter.com/LFaYTyoaIq