Per a l’amiga i companya Sari

M’acabe d’assabentar del teu pas a una altra dimensió. Fet que em deixa gelat. D’immediat els records i les imatges de tantes activitats compartides (reunions docents, d’amics, familiars, d’organització de viatges, festes…) desfilen, de manera natural, per la meu ment. Vaig conèixer Sari com a companya d’estudis de batxillerat a l’institut Josep de Ribera de Xàtiva. En finalitzar, ambdós vam dirigir els nostres camins envers la docència. Acabat magisteri, passats uns anys, tornàrem a coincidir, aquesta vegada com a docents al col·legi Alejandro VI. Allà ens reunirem un grup de mestres concienciats de la necessitat de millorar i renovar l’escola pública. Durant uns anys Sari, Juanjo Sergi, Iniesta i jo mateix, compartirem docència en la segona etapa de l’EGB, organització de viatges d’alumnes… Davant alguna discrepància interna en l’adscripció del professorat, Sari va donar un lliçó de saber estar i fer, assolint de forma voluntària la docència i coordinació del primer cicle des d’on va impulsar una renovació metodològica total.

Fou el temps de la creació de l’AMPA, de la recuperació del nom originari del centre, Attilio Bruschetti, de la renovació de l’equip directiu per via democràtica. Sari asumí la secretaria, i retornà a la docència de la segona etapa. Fou el moment de (l’envers l’ideal del mestre Llorca), de la renovació total de les instal·lacions del col·legi, de la visita del Ministre d’Educació, Maravall, de la implantació de les ànsies renovadores al centre: ensenyament en valencià, participació en el programa experimental del primer cicle de l’ESO, l’intercanvi d’alumnes amb França, l’estada de formació al sud francés, els viatges escolars a Suïssa, França, Itàlia, Alemanya i Portugal utilitzant la xarxa d’albergs juvenils… iniciatives i moments als quals, l’amiga Sari sempre estava ahí, amb máxima implicació. Després hem compartit familia, militància política, festes, reunions i viatges inesborrables d’amics (Marroc, Camí, Egipte… Hem perdut una gran amiga , una excel·lent mestra i millor amiga. I, ara, què farem sense la teua presència física, amiga?