El Museu de Belles Arts de Xàtiva ha acogido hoy la inauguración de la exposición organizada para conmemorar el 60º aniversario de la canción «Al vent», un himno a la libertad que Raimon compuso en 1959 y publicó en 1963.

En una sala totalmente abarrotada, el cantautor setabense ha sido el último en tomar la palabra durante la presentación de la cita. Visiblemente emocionado, ha anunciado que sería un parlamento corto: «Yo siempre he sabido cantar, no hablar. Xàtiva es mi pueblo, me emociona todo lo que está pasando. Annalisa y yo hemos hecho un esfuerzo muy grande. Se agradece lo que veo, se agradece estar aquí con los amigos», ha declarado.

Antes, Roger Cerdà -alcalde de Xàtiva- ha rememorado un recuerdo familiar relacionado con la canción: «Íbamos en el coche y sonó ‘Al vent’ en la radio. Mi padre nos dijo a mi hermano y a mí que lo que escuchábamos era la democracia».

Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitat de la Generalitat de Catalunya acudió a Xàtiva para participar en la cita. Destacó sus lazos con el matrimonio y el alcance de las letras de Raimon: «Su disco dedicado a Ausiàs March ha hecho más por el poeta medieval que muchas enseñanzas de literatura a veces mal entendidas».

Desde ayer y hasta el 20 de marzo la Casa de l’Ensenyança de Xàtiva —donde también estudió el cantautor— exhibirá una pequeña parte de la colección privada que la pareja lega a Xàtiva. Una cita ineludible para los amantes del arte.

El colofón de la cita ha llegado con la interpretación de "Al vent" bajo el sello personal de Pep Gimeno "Botifarra", que ha emocionado a todos los presentes.