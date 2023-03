Las Fallas de Xàtiva viven este sábado uno de los actos más emotivos del programa festivo, la Ofrena a la Mare de Déu de la Seu. Un acto que este año también se prevé de los más multitudinarios, tras la pandemia y las Fallas pasadas por agua del año pasado, cuando la lluvia estropeó algunos de los actos centrales. Más de 2.000 falleros de los 3.000 que ronda la ciudad rendirán visita, a partir de las 18 horas y desde la Albereda, a la patrona de Xàtiva, según ha indicado la presidenta de la Junta Local Fallera (JLF), Celia Gorrita, quien en declaraciones a este diario destacaba la gran participación de falleros y falleras en los actos.

El Recorregut Faller por las 19 comisiones de la ciudad ya ha mostrado este viernes el pulso fallero de este año, con una gran marea de falleras y falleros visitando los 19 monumentos en uno de los actos más populares y con mayor participación de la semana grande. La visita a las 19 comisiones ha regresado a la programación después de tres años sin celebrarse debido primero a la pandemia de la covid-19 y después a la lluvia, que lo impidió el año pasado. Este año regresaba además con una novedad, el cambio de recorrido. Por primera vez, el Recorregut arrancó en la avenida Corts Valencianes, en la zona noroeste de la ciudad, y no desde la arteria central, la Albereda Jaume I, desde donde ha partido en los últimos años.

La visita a las diferentes fallas comenzó sobre las 17.30 horas. Desde Corts la comitiva formada por los falleros y falleras de las diferentes comisiones se adentró en el Raval, falla ganadora de este 2023, para luego pasar por Sant Feliu y Abú Masaifa. Juan Ramón Jiménez y Ferroviària fueron las siguientes en la «ruta» fallera, que también pasó por República Argentina, Molina-Claret, el Carme la Murta y Selgas antes de adentrarse en el casco antiguo, donde las fallas situadas en este distrito coparon el tramo final del recorrido, que concluyó en la Falla Espanyoleto. El buen ambiente, la música y la hermandad entre los participantes de las diferentes comisiones marcaron el recorrido.

La presidenta de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva, Celia Gorrita, explicaba ayer por la mañana a este diario que el cambio de itinerario era una prueba «y si funciona lo mantendremos». Gorrita señalaba que con este cambio de recorrido, la Junta Local Fallera pretende «evitar el paso por las grandes avenidas durante las horas de más tráfico. A las 17:30 horas, cuando arranca el Recorregut, no hay tanto tráfico y pasaremos entonces por esas grandes calles, dejando para más tarde, cuando hay más tráfico, el paso por el casco antiguo, donde está más restringido», explicaba la presidenta de la JLF, que indicaba que estas modificaciones se han llevado a cabo con el asesoramiento de la Policía Local. Gorrita manifestaba que la visita por las 19 comisiones se podría alargarse durante unas tres horas, concluyendo en Espanyoleto sobre las nueve de la noche. «Habrá muchos falleros y falleras y es normal que se alargue», aseguraba.

Un censo de 3.000 falleros

Celia Gorrita se muestra «contenta» con la marcha de las Fallas de este 2023. Destaca «la gran presencia de falleros en todos los actos, como el de la entrega de premios, que regresaba al ayuntamiento, así como el buen tiempo que nos está acompañando». Sobre la gran asistencia de los falleros a los actos de este año, Celia espera que más de 2.000 falleros, de los 3.000 que conforman el censo setabense, participen este sábado en la Ofrena a la Mare de Déu de la Seu. A mitad de la semana grande fallera, la presidenta resaltaba que «todo está saliendo bien, la gente está contenta con los premios que se han dado y volvemos a celebrar los actos sin ninguna restricción».