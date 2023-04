El Olímpic no ganó en Benissa ante el Calp (1-1) y sí que lo hizo el Castellonense ante l’Olleria (2-0), por lo que deja, de nuevo, la promoción de ascenso a siete puntos, a falta de seis jornadas para que concluya la liga. El golazo de Rueda no fue suficiente para ganar. El capitán del equipo de Xàtiva lo tiene claro y afirma que “mientras las matemáticas no lo descarten nuestra obligación es seguir intentándolo”.

El mismo Rueda ha explicado el partido y lo describe como “en la misma línea de los últimos partidos fuera de casa, salvo el del Sueca. Un partido muy serio, no concedimos casi ocasiones de gol, nosotros tuvimos mayor control, tuvimos más ocasiones, pero nos falta acabarlos, cerrar el partido para sumar los tres puntos”. Tras el gol del Olímpic empató el Calp en un “error colectivo, tanto en la falta que originó la acción, como en el despeje, o al haber dificultado la visión del balón al portero”. El capitán del Olímpic ha reconocido que el principal problema sigue siendo el gol, “no somos un equipo que cree muchas ocasiones pero las que creamos, aunque sean pocas, a veces son muy claras. Nos está penalizando mucho la falta de gol. En defensa estamos haciendo actuaciones muy buenas, pero lo que da opciones son los goles”. El club de Xàtiva tiene por delante al Castellonense y detrás, a tres puntos ahora, al Tavernes, pero Rueda ha declarado que “al final nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, si no hacemos los deberes, si no ganamos al Calp, pasamos a depender de otros. Tenemos que seguir intentando hacer nuestro trabajo y que nosotros no pinchemos”. Sobre lo no deportivo hay cierta resignación, “los que estamos dentro sabemos cómo va todo. En muchos aspectos el Olímpic tiene que mejorar. Se llevan las cosas como se llevan. Uno después de cinco años parece que se acostumbre, cuando no debería ser normal. Se lleva”. Plantilla y cuerpo técnico acudieron en coches particulares a Benissa, ya que el club no pudo facilitar un autobús. Se está a la espera de concretar el día y hora del próximo partido intentando conseguir la mejor afluencia posible de aficionados y también dar el mejor descanso a la plantilla.