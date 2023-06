La dirección general de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica ha aprobado el informe ambiental favorable para el proyecto de ampliación de un centro de almacenamiento de residuos peligrosos, no peligrosos, tratamiento de vehículos fuera de uso, centro autorizado de gestión de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y valorización de residuos, ubicado en el polígono industrial Serrans V de Aielo de Malferit. La ampliación permitirá a la instalación crecer hasta los 20.818 metros cuadrados.

El proyecto de ampliación del centro de residuos ha sido presentado por la empresa Guerola SL, dedicada a la gestión de residuos en las instalaciones que tiene autorizadas en la avenida Bona Vista del polígono industrial de Aielo, un centro que ya dispone de las autorizaciones para esta actividad, que ahora se ampliará.

La empresa promueve la ampliación de las instalaciones exigentes, aumentando la superficie total a 20.818 metros cuadrados, para mejorar la gestión de los procesos industriales que realiza, según exponen en la documentación para el informe ambiental, con el objetivo de ampliar también la lista de residuos que se gestionarán en la planta, la redistribución de los procesos actualmente autorizados y el incremento de la superficie construida para incrementar también la capacidad de producción de la planta, exponen.

Para ello, la empresa contempla la construcción de una nave industrial que albergará una nueva prensa con la que se prevé agilizar el proceso de embalaje que se realiza, así como la construcción de un porche en la superficie de ampliación para la zona de clasificación de residuos. El documento detalla que se ejecutará una solera impermeable de hormigón en la zona no cubierta existente y en la superficie que se ampliará, que se destinará a almacenamiento de contenedores vacíos y aparcamiento de vehículos. También se instalará un separador de hidrocarburos, dos puntos nuevos de vertido y se vallará el perímetro de la zona ampliada. La empresa asegura que el espacio para el tratamiento de vehículos fuera de uso dispondrá de zonas cubiertas para la descontaminación con instalaciones para la recogida de derrames, contenedores adecuados para almacenar baterías, zonas apropiadas para almacenar neumáticos usados, que incluirán medidas contra incendios y prevención de riesgos derivados del almacenamiento.

La mercantil expone que con la ampliación, el proceso industrial no cambiará respecto al que actualmente se realiza, y que no se modificarán las capacidades de almacenamiento y tratamiento de la chatarra metálica ni de almacenamiento del vehículo fuera de uso. Sí se incrementarán las capacidades de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos gestionados, y se ampliará el listado de residuos admisibles para su gestión en la planta, aunque señala que “en su mayoría” son residuos “para los que la instalación ya dispone de autorización”. En cuanto a la maquinaria que se incorporará, destacan una prensa continua y un grupo de presión contra incendios.

La conselleria aprueba así el informe de impacto ambiental al considerar que el proyecto de ampliación de la instalación de residuos “no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”.