Se estrenó como concejal con solo 21 años y a los 33 ha sido investido como alcalde de Anna, después de 4 años en el gobierno y 4 en la oposición. Confiesa que todavía se siente raro en su nuevo cargo y también que suelen llamarle la atención porque no deja de hablar de los encantos de su pueblo allí donde va. Ha sido noticia por su sueldo, pero asegura que las críticas de la oposición no le quitan el sueño.

¿Cómo ha sido su primer mes como alcalde?

Ha costado un poco ponerse al día, pero ya hemos tomado el rumbo. A este ayuntamiento le hacía falta cariño y gente que estuviera encima y lo moviese. Hemos sacado bolsas de peones y administrativos, que hacían falta. También había muchos proyectos pendientes y cuando entramos nos encontramos que solo teníamos memorias con el plazo de las subvenciones a punto de caducar.

Anna es el único pueblo de la Canal donde el PP le ha quitado la alcaldía al PSOE. ¿A qué lo atribuye?

Anna ha estado abandonada y necesitaba la figura de un alcalde y un equipo de gobierno volcados en el pueblo y en los anneros. Hemos hecho cosas pequeñas y sencillas que son fruto de escuchar a la gente, como devolver el mercado a su sitio de antes de la pandemia, abrir el cementerio todos los días o limpiar el gorgo de la Escalera, que estaba lleno de maleza y suciedad. En los últimos años lo único que se había hecho es ahorrar y pagar la deuda.

En 2012 la deuda de Anna rozaba los 4 millones y en 2021 se redujo a 0. El anterior gobierno ha dejado 2 millones «gastadores» en el banco. ¿Eso no ayuda?

Las cuentas tienen que estar saneadas y a mí también me gusta controlar el gasto, pero hay que dar servicios o ayudar a las empresas en la covid y eso lo hemos echado en falta. Tenemos 1,7 millones de remanente positivo, pero ¿cuánto se ha dejado por hacer?

"Las cuentas tienen que estar saneadas, pero hay que dar servicios y eso lo hemos echado en falta en estos últimos años"

¿Y qué es lo primero que piensa hacer ahora?

No tenemos casi gente trabajando en el ayuntamiento y hay muchos proyectos por hacer. Ya estamos trabajando en los planos de la próxima Ciudad Deportiva de Anna, que va a consistir en unir todas las instalaciones deportivas que tenemos, con un bar que dé servicio todos los días. Cuando pase el invierno vamos a poner en marcha la modificación de muchas ordenanzas reguladoras y a incorporar nuevas, porque tenemos pocas y a veces la Policía Local se encuentra con situaciones en las que no sabe qué hacer. En este mes ya he comprobado que la legislatura es corta. Somos un equipo nuevo, solo repetimos dos concejales de la anterior legisatura y el único que ha estado gobernando he sido yo. Todos tienen tanta ilusión que están trabajando al 100%. El único que tiene dedicación exclusiva so yo; ellos tienen sus trabajos pero por las tardes vienen al ayuntamiento, no estamos reuniendo mucho. Yo trabajo con deportividad, me gusta mucho ese término porque significa saber afrontar una victoria pero también una derrota. Creo que he formado un equipo muy completo en el que cada uno tiene su área, pero todos están enterados de las áreas de todos.

Anna es un pueblo turístico con muchos atractivos, pero la avalancha de visitantes también puede provocar molestias y problemas de seguridad. ¿Cómo pueden compaginarse ambas cosas?

Hace falta darle una vuelta al turismo que queremos, cambiar de modelo e invertir más en la Albufera y darle más servicios. No podía ser que tuviéramos los baños cerrados, ahora están siempre abiertos. Vamos a sacar a licitación el camping del lago en un pack junto al chiringuito de la piscina, pero dándole un nuevo enfoque: no será un camping de caravanas, sino tipo «glamping». Hay que estudiar si los paelleros nos traen el turismo que queremos y valorar la posibilidad de controlar el aforo: en la covid se fijó en 2.000 personas para que pudiera entrar todo el mundo, pero como mucho acceden mil y pico. Vamos a ver si reduciendo el aforo dejamos de lado un turismo que no nos interesa y no nos hace bien, aunque perdamos dinero. Lo mismo ocurre en otros sitios como la cascada de los Vikingos, donde ayer (el martes) había 150 personas y es una zona peligrosa. Tenemos que controlarlo de alguna manera e intentar sacar más potencial a todos los enclaves, como la Fuente Negra, que se puede arreglar para celebrar bodas civiles o darle más uso, recuperando la Catalineta. Lo tenemos como algo tercermundista y no lo es. También me gustaría hacer accesible para todos los vecinos la ruta de las tres cascadas y necesitamos un plan de emergencias. La Mancomunidad ha hecho una gestión excelente en turismo, pero gracias a la figura de Anna se han potenciado otros pueblos y ahora estos están muy altos y nos hemos quedado a la cola: tenemos que recuperar el nivel que teníamos.

"La Mancomunidad ha hecho una gestión excelente en turismo, pero gracias a la figura de Anna se han potenciado otros pueblos y ahora estos están muy altos y nos hemos quedado a la cola: tenemos que recuperar el nivel que teníamos"

Va a cobrar 45.810 € brutos. El tope legal para los alcaldes de pueblos de hasta 5.000 habitantes está en 46.464,02 € y Anna tiene algo más de 2.500. ¿Cómo lo justifica?

El sueldo neto se me queda en 2.600 euros al mes y es el que aprobó la exalcaldesa [aunque no cobraba nada del ayuntamiento porque era diputada] en los últimos presupuestos. Se sabía que no repetiría de diputada y luego su intención era irse a Madrid. He recibido críticas muy duras del PSOE y no han pasado ni los 100 días de gracia, pero no me quitan el sueño. Si el sueldo te lo ganas, adelante.

La despoblación, el envejecimiento y la falta de oportunidades son problemas habituales en los pueblos. ¿Qué puede hacer su ayuntamiento para que los jóvenes no se vayan y los mayores vivan mejor?

Vivir en un pueblo es riqueza, es el mejor sitio para criarse. Tenemos tres grandes empresas de distribución y vamos a intentar atraer más, porque hay mucho potencial. Hemos de apostar por el turismo y por el comercio local de proximidad. Respecto a los mayores, vamos a ser pioneros en la Canal en impulsar rutas saludables y otras actividades en coordinación con el centro de salud y los centros deportivos locales. Me gustaría crear un podcast annero, donde una persona mayor te cuente una historia y quede en un archivo multimedia para siempre. Y arreglar el centro de jubilados. Respecto a los jóvenes, vamos a ponernos en marcha para tener un centro juvenil. Hemos perdido servicios y ocio para los jóvenes y el ayuntamiento tiene que dar alternativas.

«Pondremos en marcha un centro juvenil, el auditorio y una carpa para las fiestas dentro del pueblo»

¿Va a haber novedades en las fiestas?

Nos encontramos con casi todo hecho, pero en septiembre por primera vez vamos a instalar una carpa para hacer todas las orquestas y actos, excepto la Coronación. Eso nos permite no tener que desviar las fiestas fuera del pueblo: estará en un punto más céntrico y cerca de las comparsas. Ese será nuestro sello. Es un gasto añadido, pero necesario hasta que contemos con el nuevo auditorio, que espero que podamos tener en esta legislatura al menos en un 75%.

En la convocatoria de la concentración contra el asesinato de una mujer en Antella el ayuntamiento no hizo mención a que se trataba de un caso de violencia de género. ¿Comulgan con el mensaje de Vox?

No. En este caso fue violencia de género, pero un asesinato no deja de ser un asesinato. Estamos en contra de todo tipo de violencia: machista, feminista, doméstica... Estamos sensibilizados y también colgamos la bandera LGTBI. Tampoco podemos medir las palabras al centímetro: se está hilando muy fino con todo lo que hace el PP. Mis mensajes institucionales no van a ser nunca partidistas.

¿Tener un presidente de la diputación del PP ayuda?

Es una grandísima noticia. Vicent Mompó es íntimo amigo mío. Me puso como su suplente nº 2 por recuperar la alcaldía, aunque yo no quería. Para mí la prioridad es Anna.

En 2011 ya estuvo en el gobierno municipal y fue el concejal más joven. ¿Cómo cambia la perspectiva de ser regidor raso a alcalde?

Es totalmente distinto. Fui concejal de fiestas después de haber sido presidente de las fiestas y luego de los Moros y Cristianos. Organicé unas fiestas, lo llevé todo a cabo muy bien, pero no es lo mismo ser concejal que alcalde. Tampoco son los mismos tiempos. Aquellos fueron los cuatro peores años: no podíamos pagar pagar nóminas y tuvimos que aprobar el plan de ajuste, tan malvado pero que ha dado resultados. Hemos terminado con la deuda gracias al plan de ajuste que nos tenía con el agua al cuello. Fueron años de ceñirse al céntimo y yo también me ciño. Me ha gustado siempre controlar el gasto. Todas la decisiones pasan por el alcalde, que es el que firma y el que puede caer en lo que sea, es una responsabilidad enorme pero también satisfactoria.