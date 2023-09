El Síndic de Greuges ha reprendido a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives por el impago de la Renta Valenciana de Inclusión (RGIS) a una vecina de Ontinyent, que tiene tres hijos menores a su cargo y que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, según expone la propia afectada y el Síndic, Ángel Luna.

La ontinyentina ha recurrido al defensor del pueblo valenciano ante la falta de respuesta de la conselleria a sus demandas para que la ingresen una de las nóminas de esta prestación económica. El Síndic pide a la conselleria que atienda la petición y que resuelva “con diligencia y rapidez” la incidencia del pago.

La afectada expone en su escrito remitido al Síndic, que es perceptora de la renta valenciana de inclusión desde hace años, pero que “sin justificación alguna ni advertencia previa”, la conselleria no le había abonado una nómina de esta prestación, la del mes de diciembre de 2022, y que asciende a 818,25 euros. La mujer expone que tiene tres hijos menores y que la nómina que se le adeuda “es imprescindible para poder atender las necesidades de sus tres hijos”. La afectada también expone que no ha cambiado de cuenta bancaria en la que se le ingresa la renta de inclusión y que, además, renovó la ayuda hacía seis meses. Señalaba que hasta el pasado mes de diciembre no había sufrido ninguna incidencia en el pago. El escrito de denuncia lo presentó en el Síndic a finales de enero pasado (registrado el 25 de enero de 2023), y pedía la intercesión del organismo valenciano que defiende los derechos y libertades de la ciudadanía valenciana.

Tras recibir el escrito, Ángel Luna solicitó a la Conselleria d’Igualtat información sobre el caso de la vecina de Ontinyent, reclamando un informe en el que la administración autonómica expusiera los motivos por los que no había hecho efectivo el importe del mes de diciembre pasado de la prestación de renta valenciana de inclusión, el estado actual del expediente en cuestión, así como que informara de la fecha en la que se procederá al abono de dicha mensualidad y cualquier otra información de interés para la resolución de la queja presentada por la afectada.

A mediados del pasado mes de febrero, Igualtat remitió el informe al Síndic, en el que exponía que no se había abonado la prestación de diciembre de 2022 debido a que “como consecuencia de la renovación del expediente de renta se ha producido un aumento en la cuantía de la prestación, motivo por el cual la proyección anual de la misma se ha agotado”. La conselleria, que reconocía el impago por la insuficiencia económica para satisfacer las prestaciones de todas las personas usuarias de este recurso económico, añadía que “se están efectuando las gestiones oportunas para poder proceder a su abono”, aunque no concretaba cuando se haría efectivo el pago de la ayuda.

El Síndic remitió el informe a la ontinyentina afectada para que presentara alegaciones si lo consideraba oportuno, y ésta se reafirmó en la reclamación de la nómina ya que “los 818,25 euros que se le adeudan son imprescindibles para poder atender las necesidades de sus tres hijos”. Además, lamentaba que no se le hubiera informado ni advertido antes de la situación de la conselleria con la falta de recursos económicos para atender todas las prestaciones de la renta de inclusión.

Tras estos escritos, el Síndic pidió a la conselleria un nuevo informe y reprochaba a la administración autonómica que afirmara que debido a la renovación del expediente de renta “se ha producido un aumento en la cuantía de la prestación, motivo por el cual la proyección anual de la misma se ha agotado”, algo que para Ángel Luna provoca “no sólo perplejidad sino preocupación si la conselleria está afirmando que cada año, o cuando haya revisión de la prestación recibida, se producirán estas incidencias por las que no se abonarán la ayudas puntualmente cada mes”. El defensor valenciano pedía a Igualtat “que clarifique el argumento y nos responda sobre la previsión de abono de dicha nómina del mes de diciembre en este caso en particular”.

Pero el Síndic ya no ha obtenido respuesta de la conselleria -le reprueba su falta de colaboración- y pide que revise y evalúe el procedimiento técnico administrativo implantado para la resolución de expedientes de renta valenciana de inclusión, y concretamente el caso de la ontinyentina, apuntando que esta prestación está prevista para cubrir las necesidades básicas que garanticen un mínimo de calidad de vida y combatan la exclusión y la vulnerabilidad social. Afirma también que nada justifica las demoras en el abono de alguna mensualidad y critica que ya ocurrió también en otras ocasiones, en 2021 y 2022.