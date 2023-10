El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha presentado la moción que llevará al Pleno Municipal de octubre para plantear la creación de más plazas de residencia universitaria pública en el barrio de la Vila.

La propuesta, registrada por el portavoz, Nico Calabuig, y la portavoz adjunta, M. Àngels Moreno, acompañados por el regidor Gabriel Portero y la regidora Helena Gandia, incide en aprovechar la proximidad del Campus Universitario en la Vila como una "oportunidad para la revitalización del barrio medieval", a través de un plan de rehabilitación de viviendas que movilice recursos de diferentes administraciones y establezca una hoja de ruta clara sobre su ejecución.

En palabras del portavoz de Compromís por Ontinyent y Jefe de la Oposición, Nico Calabuig, “la Vila necesita medidas de impacto, impulsadas por las administraciones públicas, que permitan reactivar la vida del barrio y revertir la tendencia de despoblamiento y degradación que está sufriendo, con un 60% de viviendas vacías, según datos de la Asociación vecinal. En este sentido, la existencia del Campus de la Universitat de València en Ontinyent representa una oportunidad única que hay que aprovechar mucho más para repoblar nuestro barrio medieval. Esta propuesta venimos planteándola a nuestro programa desde hace tiempo, y también hemos podido constatar el interés del vecindario en que pueda llevarse a cabo, tal como nos comentaron a la paseada organizada por la Asociación Vecinal hace unas semanas”.

“Actualmente existe una Residencia Universitaria pública de titularidad municipal, situada en la calle Trinidad, que cuenta con 8 plazas. Cada año se ocupan todas las habitaciones, y varias personas quedan en lista de espera por la ausencia de una mayor oferta de unidades residenciales. Pensamos que, una vez se ha consolidado el funcionamiento de la Residencia, es momento de plantear un plan más ambicioso. Ampliar las plazas de residencia universitaria, a través del aprovechamiento de los inmuebles de titularidad pública que hay en la Vila, así como la adquisición y rehabilitación de viviendas próximas al actual edificio, permitiría llenar de vida la zona, y podría servir como punto de inflexión para la recuperación de servicios y habitantes en el barrio medieval”, ha apuntado Calabuig.

El regidor ha explicado que “habitualmente, el alumnado universitario se desplaza a pie o en vehículos no motorizados por la ciudad, y por tanto no necesita espacio de aparcamiento ni coche. Además, por su edad y condición física, en general no tiene dificultades para desplazarse por calles con pendiente. Teniendo en cuenta que la distancia entre el barrio y el Campus es de escasos 500 metros, la Vila puede suponer una oportunidad muy atractiva como espacio de vida para los y las estudiantes, si se dan unas condiciones adecuadas, como alquileres asequibles, espacios agradables, limpios y cuidados, una conexión a Internet de fibra óptica, y unos servicios de alimentación, ocio o cultura que permiten hacer vida con garantías”.

Por su parte, la regidora y portavoz adjunta, M. Àngels Moreno, ha señalado que “un plan como el que proponemos necesita una planificación realista y también ambiciosa, que transcienda las legislaturas, y establezca una hoja de ruta detallada, con los plazos y acciones a realizar, y los recursos económicos destinados cada año. Además, como medida prioritaria para revitalizar uno de los barrios históricos de Ontinyent, sería fundamental movilizar recursos procedentes tanto de la misma Fundación Universitaria como otras administraciones, como la Diputación de València, la Generalitat Valenciana o la Unión Europea, que puedan destinarse a esta línea de actuación”.

Plan plurianual

“Somos conscientes que se trata de un proyecto amplio, pero perfectamente posible como plan plurianual, si hay voluntad política. Por eso proponemos que el ayuntamiento se comprometa a estudiar fórmulas viables para impulsar esta ampliación de plazas, y a trabajar vías de colaboración con otras administraciones y entidades, aprovechando los actuales inmuebles de titularidad pública del barrio para rehabilitarlos y destinarlos a este uso. Asimismo, consideramos clave la investigación de financiación de todas las administraciones para la ejecución de este plan”, ha destacado Moreno.

La regidora ha concluido subrayando que “en situaciones de decadencia como la que sufre el barrio de la Vila, las administraciones tienen que dar el primer paso y realizar medidas de impacto que puedan cambiar la tendencia actual. Como siempre, trabajamos esta propuesta con carácter constructivo, para contribuir a revitalizar la Vila y aprovechar las sinergias positivas que contar con un Campus puede aportar en nuestra ciudad. Además, es clave que ofrezcamos alternativas de vivienda suficientes al gran volumen de alumnado que elige Ontinyent para sus estudios superiores. Esperamos contar con el voto favorable de toda la corporación, en sintonía con esa preocupación colectiva que existe para recuperar los barrios históricos de Ontinyent”.