Un anticuario de Xàtiva adquiere un San Antonio de Padua de mediados del siglo XVIII... del sobrino del retratista de Felipe V

Xàtiva está repleta de historia. No en vano, la capital de la Costera alberga el segundo casco histórico más extenso de toda la provincia, solamente superado por el de València. Y aún hay muchas obras escondidas entre algunas colecciones familiares setabenses. Así, el anticuario Lluís Llorens ha adquirido recientemente un San Antonio de Padua fechado a mediados del siglo XVIII.

El cuadro presenta al santo con algunos detalles que podrían definirse como «militares», algo que no es tan habitual en la producción valenciana de dicha época. Y, a su vez, es una de las pocas obras de este tipo que se pueden atribuir a Josep Amorós Santiago (1721-1774), un autor setabense no muy conocido, que fue sobrino de Josep Amorós Gascó, renombrado popularmente por ser autor del célebre retrato de Felipe V que está expuesto cabeza abajo en el Museu de Belles Arts.

Llorens aún no ha fijado un precio para la pieza, pero no esconde sus intenciones de que lo mejor sería que se quedara en Xàtiva: «No hay muchos ejemplos de este tipo, de esta familia de pintores. Creo que sí puede tener interés para los amantes del arte de la comarca». Y no duda a la hora de aventurar un posible destino para la composición: «La labor que desempeñó mi padre durante más de 40 años —y que yo continuo— no solo se basa en una mera actividad económica, si no que siempre y cuando es posible intentamos que las piezas con cierto valor patrimonial, sobre todo las de nuestra ciudad, vuelvan siempre a su lugar de origen y puedan ser preservadas y disfrutadas por todos los setabenses, sea en los museos de la ciudad o en el Archivo municipal». El anticuario mantiene una estrecha amistad con el investigador Gabriel Pascual Montell, que trabaja desde hace tiempo en la identificación de la personalidad y la producción de los pintores y escultores activos en Xàtiva durante los siglos XVII y XVIII. El experto ha sido quién ha atribuido el lienzo a un autor concreto. Según sus indagaciones, la pieza corresponde al pincel de Josep Amorós Santiago: «Fue hijo del dorador Vicente Amorós y su esposa Ana Santiago y hermano de profesionales dedicados al mismo oficio. La personalidad del pintor se encuentra fundida, aun en las investigaciones más recientes, con la de su tío, el también pintor Josep Amorós Gascó, autor del célebre retrato de Felipe V».

Entre 1750 y 1770

El experto explicó que el lienzo descubierto hace semanas se puede datar a mediados del siglo XVIII (precisando más, entre 1750 y 1770) y es de tamaño mediano, pintado al óleo. Representa al santo franciscano de medio cuerpo, portando en una mano la azucena alusiva a su pureza y con el Niño Jesús en brazos, como es habitual». «No obstante, el tipo iconográfico concreto que se sigue no es el más frecuente en tierras valencianas. Así, se completa su atuendo con una banda azul, un bastón de mando y un tricornio de alférez. Por sus dimensiones, su formato y su tema parece que se pintó para algún ambiente profano, doméstico, quizás incluso sin un encargo previo», argumentó Montell. El cuadro presenta algunos pliegues y, quizás, su futuro dueño encargará una restauración. Una de las hipótesis de su actual estado se centraría en la posibilidad de que fuera doblado y guardado en la Guerra Civil con el objetivo de que no fuera requisado, ya que Xàtiva fue una plaza fuerte del bando republicano.

