El paro se reduce en el conjunto de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida en un centenar de personas en el mes de octubre que acaba de concluir. Los tres territorios suman un total de 10.688 parados, 99 menos que en septiembre, aunque en las tres comarcas el desempleo no se ha comportado de la misma manera. En la Costera se produce un ligero incremento de personas sin trabajo, con 11 parados más, motivado en parte por el repunte de parados en el sector servicios, que registra 3.149 desempleados, 49 más que el mes anterior. En la agricultura, industria y construcción hay menos parados que en el mes anterior. En el primer sector son 12 las personas que han salido del paro; en la industria hay cuatro menos; y en la construcción, 13 menos. En la Costera el paro de octubre se ha situado en 4.614 personas, 11 más que en septiembre y 272 menos que en 2022, lo que supone un incremento mensual del 0’24% y una reducción interanual del 5’57%. En Xàtiva hay 2.068 parados en octubre, 19 más que el mes anterior; y Canals registra 928 parados, cuatro menos.

En la Vall d’Albaida, el mes de octubre deja 5.133 parados, 81 menos que en el mes anterior y 261 menos que en el 2022, lo que se traduce en un descenso mensual del 1’55% y un descenso anual del 4’84%. Esta comarca anota una reducción de parados en los cuatro grandes sectores productivos, de modo que en la agricultura hay 12 menos (160), en industria, 53 menos (1.310); en la construcción hay diez parados menos y en servicios son siete menos. La capital de la Vall, Ontinyent, anota 2.563 parados, 21 más que el mes anterior; en Albaida también se incrementan, en tres personas (381), mientras que en l’Olleria hay 14 parados menos (513) y en Bocairent 12 menos (188).

En la Canal de Navarrés hay 941 parados registrados en el mes de octubre de 2023, por tanto, hay 29 parados menos que en el mes anterior y 53 menos que hace un año, un descenso mensual del 2’99% e interanual del 5’33%. La reducción del paro en los servicios tira del empleo en esta comarca, ya que este sector rebaja a 657 los parados, 26 menos que el mes anterior. En la construcción hay un parado menos, por contra, en agricultura hay un parado más y en industria tres más.

Contratación

En cuanto a la contratación, en la Costera se han registrado 1.503 contratos, lo que ha supuesto 188 menos que en el 2022 es decir un 11’12 % de disminución interanual. Por géneros, en la Costera 741 contratos, el 49’30 %, se han realizado a mujeres y 762, el 50’70%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 941 contratos y la contratación temporal es de 524 contratos, lo que significa un 62’61% y 34’86% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 40’12% y el 59’88% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 2.313 contratos, lo que ha supuesto 441 menos que en el 2022 es decir un 16’01% de disminución interanual. Por géneros, en la Vall 1.021 contratos, el 44’14%, se han realizado a mujeres y 1.292, el 55’86%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 1.307 contratos y la contratación temporal es de 1.003 contratos, lo que significa un 56’51% y 43’36% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 47’38 % y el 52’62% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 612 contratos, lo que ha supuesto 99 contratos menos que en el 2022 es decir un 13’92% de descenso interanual. Por géneros, en la Canal 288 contratos, el 47’06%, se han realizado a mujeres y 324, el 52’94%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 107 contratos y la contratación temporal es de 503 contratos, lo que significa un 17’48% y 82’19% respectivamente.

El secretario general comarcal de UGT-PV, Raül Roselló, afirma que “los datos del paro registrado en el mes de octubre muestra la especial incidencia de la reforma laboral en el impulso del empleo indefinido. Una vez atajado el problema de la elevada temporalidad en el sector privado, es hora de pasar a resolver otras deficiencias estructurales que aún continúan enquistadas, impidiendo un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo que se traduzca en una mejor calidad de vida de las personas trabajadoras. Una de ellas es la precariedad laboral que aún continúan sufriendo miles de personas en sus puestos de trabajo, es preocupante el alarmante auge de la contratación a tiempo parcial que se ha disparado hasta un 59’88% en la Costera, 52’62% en la Vall y 41’01 en la Canal y que dispara las cifras de personas ocupadas en riesgo de pobreza. Algo que, para el sindicato, es totalmente injustificable para una economía que pretenda avanzar hacia un modelo de crecimiento inclusivo y socialmente justo a través del empleo de calidad”. Roselló también incide en que “el desempleo de larga duración continúa manteniéndose en niveles muy elevados, y cuyas causas se encuentran en las deficiencias de las políticas activas de empleo. Un asunto que, para UGT, no se soluciona con la Ley de Empleo aprobada en la anterior legislatura, en tanto que, entre otros defectos, no les provee de las herramientas necesarias para detectar las necesidades de las personas desempleadas, ofreciéndoles un catálogo de ofertas formativas y laborales que directamente no se adecúan a sus propias trayectorias profesionales”, concluye Raül Roselló.